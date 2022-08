Ponad półtora kilograma narkotyków znalezionych podczas domowej interwencji

Sosnowieccy policjanci otrzymali od jednego z mieszkańców niepokojące zgłoszenie. Według niego dwóch mężczyzn miało nieść ulicą nieprzytomną kobietę. Mundurowi szybko namierzyli całą trójkę. Kobieta trafiła do szpitala, a mężczyźni do aresztu - w zajmowanym przez nich mieszkaniu policjanci znaleźli ponad 1,5 kg narkotyków.

Mężczyźni nieśli nieprzytomną 16-latkę

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że jedną z ulic dzielnicy Centrum dwóch mężczyzn niosło nieprzytomną młodą kobietę. Mundurowi szybko ustalili, w którym mieszkaniu zniknęli. Z wnętrza dobiegały odgłosy awantury. Po wejściu do środka policjanci zastali w nim dwóch mężczyzn i kobietę. Okazało się, że częściowo zamroczona 16-latka jest im dobrze znana - jest poszukiwana z uwagi na ucieczkę z zakładu opiekuńczego, w którym stale przebywa. W trakcie czynności dziewczyna nagle straciła przytomność. Natychmiast wezwano pogotowie, którego załoga zabrała ją do szpitala.

W mieszkaniu znaleziono narkotyki

W mieszkaniu podczas interwencji policjanci odnaleźli kolejnego mężczyznę - okazało się, że 21-latek jest poszukiwany celem doprowadzenia do zakładu poprawczego. Śledczy wyjaśniając okoliczności utraty przytomności przez 16-latkę, natrafili w pomieszczeniach na różnego rodzaju opakowania po lekach. Z uwagi na bardzo charakterystyczny zapach unoszący się w pomieszczeniu, postanowili jednak sprawdzić, czy mężczyźni nie ukrywają gdzieś marihuany. Mimo że bardzo zdenerwowani lokatorzy gwałtownie temu zaprzeczali, już po chwili okazało się, że policyjny nos nie zawiódł - w kuchni odnaleziono reklamówkę ze znaczną ilością zielonego suszu.

W trakcie dalszego przeszukania mieszkania i przynależnej do niego piwnicy policjanci znaleźli łącznie ponad kilogram marihuany, amfetaminę, z której można by przygotować blisko 4350 porcji narkotyku, oraz blisko 150 gram MDMA. Śledczy ustalili do kogo należą - dwaj mężczyźni w wieku 26 i 21 lat zostali zatrzymani. Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości narkotyków- może im za to grozić do 10 lat więzienia.

Decyzją Sądu, na wniosek Prokuratora, 26-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.