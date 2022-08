Ponad 100 mln zł na wyprawkę szkolną na kontach rodziców w województwie śląskim

W województwie śląskim na rachunki bankowe rodziców i opiekunów trafiło już ponad 100 mln zł w ramach programu „Dobry Start”. ZUS w Śląskim wypłacił już 334 tys. świadczeń. Jeśli pieniądze z wyprawki szkolnej mają trafić na konta rodziców we wrześniu, trzeba się pośpieszyć i złożyć wniosek o świadczenie najpóźniej 31 sierpnia.

Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start” wpływały od 1 lipca

Ostatnim dniem na elektroniczne wypełnienie i przesłanie dokumentów o świadczenie 300+ jest 30 listopada. Rodzice mają nieco ponad 3 miesiące na złożenie wniosku.

- Natomiast, jeśli rodzic chce otrzymać pieniądze jeszcze we wrześniu taki wniosek o wyprawkę szkolną musi złożyć do końca sierpnia. Warto się pospieszyć, bo koniec wakacji za kilka dni – podpowiada Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

ZUS rozpoczął wypłatę wyprawki szkolnej 18 lipca. Sukcesywnie, kolejni wnioskodawcy, otrzymują świadczenia.

- W województwie śląskim do 11 sierpnia złożono 286 tysięcy wniosków na blisko 400 tys. dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń przekroczyła 334 tysięcy, tym samym na konta rodziców i opiekunów z naszego województwa wpłynęło 100 mln i 408 tys. zł. Wkrótce ZUS przeleje kolejne kwoty na świadczenie „Dobry Start”– informuje rzeczniczka.

ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu „Dobry start”. Z wyprawki szkolnej skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub policealnej do 20. roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Empatia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.