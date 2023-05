Polska-Niemcy w Sosnowcu! 26 maja siatkarskie emocje zagoszczą w nowej hali sportowej

W piątek 26 maja siatkarskie emocje zagoszczą w nowej hali sportowej w ArcelorMittal Parku w Sosnowcu. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się tutaj z Niemcami. Będzie to mecz towarzyski i rewanż za spotkanie, które dzień wcześniej odbędzie się w katowickim Spodku.

– To dla nas wszystkich wielki honor, że gościć będziemy aktualnych wicemistrzów świata. Mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie nie będzie ostatnim i nie tylko męska, ale i żeńska reprezentacja Polski będzie tu gościć – mówi Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta Sosnowca. – Rozpoczynamy momenty, w których w naszym mieście gości duży sport. Taka była idea powstania tych wspaniałych obiektów sportowych – dodaje wskazując na ArcelorMittal Park, na który składają się stadion piłkarski, hala sportowa i lodowisko .

Za zaproszenie do Sosnowca dziękował niegdyś znakomity siatkarz, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

– Mam nadzieję, że to nie jedno spotkanie, ale będzie ich wiele – mówił. – Mecz z Niemcami to początek dużej pracy, bo mamy szanse na awans do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Gratuluję pięknego obiektu. Mam nadzieję, że wypełni się do ostatniego miejsca i już teraz zapraszam wszystkich kibiców – dodał.