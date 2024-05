Policyjny dyżurny zatrzymał sklepowego złodzieja w czasie wolnym

Dyżurny komisariatu III w Sosnowcu udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, bez względu na to, czy jest się w służbie, czy też poza nią. Policjant, widząc agresywnego mężczyznę, który po kradzieży chciał opuścić sklep, bez wahania podjął interwencję. Zatrzymanym okazał się 42 letni mężczyzna, który nie spodziewał się, że świadkiem jego przestępczego zachowania będzie policjant po służbie.

Służą cały czas

Służba pełniona w Policji nie kończy się ze zdjęciem munduru. Reakcja na łamanie prawa czy potrzebę udzielenia pomocy, może być tylko jedna, bez względu na to, kiedy to się dzieje. Udowodnił to sosnowiecki dyżurny komisariatu III, który będąc świadkiem agresywnego zachowania złodzieja w sklepie, podjął interwencję.

Do zdarzenia doszło we wtorek około południa w jednym ze sklepów przy ul. Frankiewicza w Sosnowcu. 42-letni mężczyzna, po zuchwałej kradzieży w sklepie, postanowił opuścić linie kas. Gdy okazało się, że personel sklepu zablokował wyjście, złodziej wpadł w furię i, grożąc pracownikom śmiercią, zaczął kopać w drzwi. Świadkiem tego agresywnego zachowania był oficer dyżurny z komisariatu III w Sosnowcu, który mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, wylegitymował się, a następnie zatrzymał agresora. Po chwili na miejsce przyjechał patrol z wydziału prewencji, który ostatecznie zajął się agresywnym mężczyzną.

Wczoraj, decyzją Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu, 42-letni sosnowiczanin został objęty dozorem policyjnym. Niebawem stanie przed sądem, gdzie za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.