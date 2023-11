Policjant w trakcie dnia wolnego zaniechał kradzieży sklepowej!

Policjant z Komisariatu Policji I w Sosnowcu, będąc na zakupach w czasie wolnym, usłyszał krzyki pracownicy sklepu informujące o kradzieży. Bez wahania ruszył za mężczyzną, który ukradł artykuły spożywcze. Nieuczciwego klienta przekazał następnie patrolowi z piekarskiej policji.

Kradzież zatrzymana przez sosnowieckiego policjanta

Policjanci udowadniają, że służba w Policji nie kończy się w momencie zdjęcia munduru. Stróże prawa wielokrotnie reagują, gdy są świadkami przestępstw, czy wykroczeń podczas urlopów, czy wolnych dni.

Dowodem na to było zachowanie jednego z sosnowieckich policjantów, który w czasie wolnym od służby zareagował na kradzież sklepową. Policjant pełniący na co dzień służbę w tutejszym komisariacie I był na zakupach z rodziną w jednym ze sklepów na terenie Piekar Śląskich. Wtedy też, będąc w okolicach kas, usłyszał krzyki i zobaczył mężczyznę, który mimo protestu jednej z pracownic, próbował wyjść ze sklepu, nie płacąc za zakupy. Mundurowy natychmiast zareagował i pobiegł za mężczyzną, który zdążył wyjść na parking przed sklepem. Policjant zatrzymał go i przekazał patrolowi piekarskiej policji.