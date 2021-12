Policjanci zadbają o bezpieczeństwo podróżujących

Święta Bożego Narodzenia to okres zwiększonego natężenia ruchu drogowego. Jak każdego roku, o bezpieczeństwo podróżujących dbają policjanci. Mundurowi sprawdzają stan trzeźwości kierujących, oraz czy poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Zadbajmy więc, aby nadchodzące święta były spokojne i bezpieczne.

Emocje związane z okresem przedświątecznym oraz samymi Świętami Bożego Narodzenia powodują, że wszyscy się spieszymy, jesteśmy roztargnieni i ciągle brakuje nam czasu. Na drogach pojawia się więcej niż zwykle pojazdów i pieszych. To wszystko, w połączeniu ze zmiennymi, niekorzystnymi o tej porze roku warunkami drogowymi i wcześnie zapadającym zmrokiem, może powodować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Jak co roku podczas świątecznego weekendu nad bezpieczeństwem użytkowników dróg czuwają policjanci ruchu drogowego. Mundurowi sprawdzają, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolują także ich stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Na trasach obecne są także radiowozy nieoznakowane wyposażone w videorejestratory.

- Jedźmy ostrożnie, przestrzegając przepisów, z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Nie będzie pobłażania dla osób drastycznie naruszających przepisy ruchu drogowego i wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przypominamy też jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną”, czyli zapewniającą możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Jest to ważne zwłaszcza w okresie trudnych warunków atmosferycznych – śliskiej, mokrej lub oblodzonej jezdni, a także szybko zapadającego zmroku i często występującego zamglenia. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych - czytamy w komunikacie śląskiej policji.