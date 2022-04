Policjanci prowadzili działania "Prędkość"

W minioną środę na ulicach naszego miasta funkcjonariusze drogówki prowadzili wzmożone kontrole prędkości. Nadmierna prędkość bowiem jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, a dodatkowo, spowodowane nią zdarzenia, są najbardziej tragiczne w skutkach.

Policyjne działania "Prędkość"

Działania pod nazwą PRĘDKOŚĆ to, cyklicznie powtarzające się akcje, mające na celu zmniejszenie zjawiska przekraczania przez kierowców dopuszczalnych prędkości. Szczególnie niebezpieczne może być to na terenie miasta, gdzie w pobliżu ruchliwych ulic porusza się znaczna ilość osób, w tym również dzieci. Dlatego właśnie policjanci prowadzący działania podchodzą tak rygorystycznie do tych kwestii. Podczas wczorajszych działań, w których brało udział 27 mundurowych, policjanci zatrzymali do kontroli 202 kierowców. Aż 187 z nich popełniło wykroczenia związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.