Policjanci odwiedzą sosnowieckie sklepy

Wspólnie z pracownikami sosnowieckiego Sanepidu będą kontrolować czy korzystający z ich usług klienci stosują się do obowiązujących w związku z epidemią Covid-19 przepisów. Mowa oczywiście o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. Akcja prowadzona jest wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.Już jutro w Centrum Handlowym przy ul. Staszica w Sosnowcu, a następnie w dniu 26.08.2020 w Centrum Handlowym przy ul. Zuzanny w Sosnowcu oraz w dniu 28.08.2020 r w Centrum Handlowym przy ul. Sienkiewicza w Sosnowcu, policjanci wspónie z inspektorami sosnowieckiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawdzać będą czy wszyscy korzystający z usług tych placówek klienci stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią Covid-19.

Na tych, którzy do tej pory nie chcą przekonać się do co słuszności wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w takich miejscach, czekać będą materiały informacyjne przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Akcja ta bowiem prowadzona jest na mocy porozumienia zawartego właśnie pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. „Mandat zaufania” zamiast sankcji otrzymają wszyscy, którzy po przedstawieniu im argumentacji przyznają, że noszenie maseczek lub przyłbic w takich miejscach jest konieczne i zasadne oraz zdeklarują ich stałe używanie. Policjanci odpowiadać będą również na pytania mieszkańców dotyczące obowiązujących aktualnie obostrzeń.