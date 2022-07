Podwórkowy MOPSIKOBUS odwiedzi sosnowieckie place zabaw – dzisiaj Park przy Baczyńskiego

Wakacje to czas wypoczynku, relaksu oraz przygotowanie się do nowych wyzwań. Chcemy, żeby ten czas był wykorzystywany przez dzieci aktywnie, ciekawie i twórczo. Z myślą o tych, którzy nie wyjadą poza miasto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, po raz kolejny zaplanował dodatkowe atrakcje wakacyjne.



W ramach projektu „Podwórkowy MopsikoBus” odwiedzimy place zabaw oraz rejony oddalone od centrum miasta. Już dzisiaj tj.11.07.2022 r. Park z Kamieniem przy ul. Baczyńskiego, wjazd od ul. Szosowej – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00 rozpocznie się od występu Sosnowieckiej Orkiestry Dętej.

Świetlica objazdowa wypełniona pracownikami socjalnymi, animatorami MOPS zachęcać będzie do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu. Przygotowana oferta to m.in.: wspólne zabawy, konkursy z nagrodami, poczęstunek, zabawy edukacyjne będą zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu oraz integracji rodziców, opiekunów z dziećmi. Dodatkową atrakcją będzie eksponowany zabytkowy autobus, dostępny również do zwiedzania.

Rozkład Jazdy

04.07.2022 r. Plac zabaw w obszarze Porąbki przy ul. Wiejskiej – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00

11.07.2022 r. Park z Kamieniem przy ul. Baczyńskiego, wjazd od ul. Szosowej – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00 rozpocznie się od występu Sosnowieckiej Orkiestry Dętej.

01.08.2022 r. Plac zabaw w rejonie Juliusza przy zbiegu ulic Spadochroniarzy i Obrońców Westerplatte – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00

08.08.2022 r. Plac zabaw w rejonie Niwki (wjazd od ulicy Wojska Polskiego) – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00 rozpocznie się od występu Sosnowieckiej Orkiestry Dętej.

22.08.2022 r. Park im. Jacka Kuronia na Kazimierzu parking przy wejściu do parku – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00

29.08.2022 r. Park im. Wandy Malczewskiej – wjazd od ul. Dobrzańskiego w rejonie Klimontów – impreza plenerowa w godzinach od 12.00 do 15.00 rozpocznie się od występu Sosnowieckiej Orkiestry Dętej.

Serdecznie zapraszamy dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w zaplanowanych imprezach. Partnerem w realizacji projektu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz MOSiR Sosnowiec.