Podróż za jeden uśmiech z Henrykiem Gołębiewskim – wyjątkowe spotkanie z aktorem!

W czwartek 2 czerwca 2022 o godz. 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza w "Podróż za jeden uśmiech z Henrykiem Gołębiewskim"! Spotkanie z aktorem, znanym m.in. z legendarnej roli Poldka w familijnym serialu Stanisława Jędryki „Podróż za jeden uśmiech”, poprowadzi red. Mariusz Orłów. Wydarzenie będzie miało miejsce w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Wstęp wolny.

Henryk Gołębiewski – Rocznik 1956. Aktor filmowy i telewizyjny, nagrodzony w 2003 roku Złotą Kaczką za rolę w filmie „Edi”. Przedstawiciel grupy tzw. naturszczyków, czyli aktorów na ogół bez wykształcenia aktorskiego, grających „siebie samych”. Został odkryty przez Janusza Nasfetera w czasie castingu do filmu „Abel, twój brat” i wraz z resztą dziecięcej obsady regularnie zatrudniany przez Stanisława Jędrykę do seriali przygodowych dla młodzieży, takich jak „Wakacje z duchami” (1971), „Podróż za jeden uśmiech” (1972) i „Stawiam na Tolka Banana” (1973).

Powrócił na ekrany pod koniec lat 90. XX w. Przełomem okazała się rola tytułowego zbieracza złomu – Ediego – w filmie Piotra Trzaskalskiego z 2002. W 2016 zainaugurował działalność kabaretu Ro-Pa. Obecnie regularnie występuje w serialach takich jak „Świat według Kiepskich” (od 2015) i „Lombard. Życie pod zastaw” (od 2017).

W 2016 roku wydana została biografia aktora „Henryk Gołębiewski. Zygzakiem przez życie”, autorstwa Tomasza Solarewicza.

Wybrana filmografia:

Wakacje z duchami /1970/

Podróż za jeden uśmiech /1971/

Stawiam na Tolka Banana /1973/

Requiem /2001/

Edi /2002/

Epizodyczne role m.in. w „Sarze”, „Długu”, „Dniu Świra”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „1920. Wojna i miłość”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Drogówce”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Weselu” oraz serialach „Na dobre i na złe”, „M jak miłość”, „Plebania”, „Daleko od szosy”, „Dom”, „Rodzinka.pl”, „Niania”, „Pierwsza miłość”, „Ojciec Mateusz”, „Czas honoru”, „Świat według Kiepskich”, „Lombard. Życie pod zastaw”.

Red. Mariusz Orłów - dziennikarz radiowy śląskich mediów (radio TOP Katowice, Silesia FLASH, Radio ARKA/PLUS); twórca wielu autorskich audycji dyskusyjno–filozoficzno–muzycznych, w tym „Tylko gra Orłów", „Dźwięki życia", „Dozwolone DO lat 18-100"; studiował teologię i filozofię; prezenter, aktor, blogger (tematyka filozofii życia), twórca programu "rozmowa z Człowiekiem".

