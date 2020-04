Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

38 lat po zakończeniu ostatniej inwestycji rozbudowującej sieć tramwajową w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, rozpocznie się budowa nowego odcinka linii tramwajowej. We wtorek 28.04.2020 r. w sosnowieckim Magistracie podpisano umowę na budowę nowej linii tramwajowej w Sosnowcu Zagórzu.

Za niespełna 3 lata po nowym torze będą kursować tramwaje

Procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy inwestycji w sosnowieckim Zagórzu nie przebiegła gładko. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta, o ponad 20 mln zł przewyższająca założony budżet. W powtórzonym przetargu pojawiły się odwołania i sprawę rozstrzygała Krajowa Izba Odwoławcza. Ostatecznie wykonawcą zadania wybrane zostało konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A. z Bielan Wrocławskich, KZN Rail Sp. z o.o. z Krakowa i Nowak Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, a cała procedura uzyskała pozytywną opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wartość zadania zgodnie z zapisami umowy wynosi niespełna 88,6 mln zł netto, a na wykonanie prac konsorcjanci mają 33 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

Po tym, jak umowę podpisali przedstawiciele konsorcjum Eurovia, we wtorek 28.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sosnowiec, w obecności prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, podpisał ją również prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bolesław Knapik. Trasa na Zagórze była ostatnią budową nowej linii tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, oddaną do użytku 28 października 1982 r. Zakończona jest dość niefortunnie pętlą przed ul. Braci Mieroszewskich, przez co tramwaj nie obsługuje dużej części osiedla.

Ówczesne plany zakładały kontynuację inwestycji, jednak – z różnych względów, głównie finansowych – nigdy nie zostały zrealizowane. Gdy na początku XXI wieku pojawiła się szansa sięgnięcia po unijne środki na modernizację istniejących torowisk i rozbudowę infrastruktury, od razu zrodził się plan, by w końcu doprowadzić tamtą inwestycję do końca – powiedział Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

W pierwszej perspektywie unijnej priorytetem tramwajowej Spółki i władz miasta były zadania modernizacyjne istniejących torowisk, w tym torowiska wzdłuż ul. 3 Maja do pętli Zagórze, dlatego budowę nowego odcinka w Zagórzu przewidziano na drugą perspektywę.

Czekaliśmy na tę inwestycję od lat. Zabiegaliśmy o realizację tego zadania i cieszymy się, że nasza praca przyniosła efekt i – zgodnie z naszymi zapowiedziami – dziś możemy być świadkami podpisania umowy z firmą wykonawczą. To naprawdę ważne wydarzenie bo wpisuje się w strategię przyszłych zmian w komunikacji publicznej na terenie Sosnowca. Pozostaje życzyć powodzenia i czekać na efekty ich pracy – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przed wykonawcami zadanie niełatwe - inwestycja jest skomplikowana i wymaga koordynacji prac z zakresu wielu dziedzin – mówi Krzysztof Szczepanik Dyrektor Oddziału Silesia Eurovia Polska i dodaje:

Skład naszego konsorcjum został tak precyzyjnie dobrany, właśnie po to, by poradzić sobie z wszystkimi aspektami tej złożonej inwestycji. Eurovia jako lider odpowiadać będzie w szczególności za infrastrukturę układu drogowego, KZN Rail zajmie się przede wszystkim układem torowym, natomiast Nowak Mosty odpowiadać będzie za obiekty inżynieryjne na trasie - dodaje.

W pierwszej kolejności wykonawca musi dokonać optymalizacji istniejącego projektu budowlanego zgodnie z zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wykonać inne projekty przewidziane w umowie, a także uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne.

Dlatego nie należy się spodziewać, że za kilka tygodni rozpoczną się roboty budowlane. Ten pierwszy etap, projektowy, może potrwać nawet 12 miesięcy, choć pewne etapy projektowania zapewne zakończą się wcześniej i część prac już wówczas ruszy. Wszystkie założenia przedstawione zostaną przez wykonawcę w harmonogramie realizacji inwestycji, który musi opracować i przedstawić nam w pierwszej kolejności – wyjaśnił prezes Bolesław Knapik.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunelem pod jezdnią), przez nieużytki do al. Wolności, przez ul. ks. Blachnickiego i dalej wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego i ul. Marszałka Rydza Śmigłego do ronda Jana Pawła II, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową. Co ważne, w ramach budowy wiaduktu nad torami tramwajowymi na ul. Braci Mieroszewskich powstanie centrum przesiadkowe z przystankami tramwajowymi zlokalizowanymi pod wiaduktem i autobusowymi na wiadukcie. Połączy je klatka schodowa oraz windy. Na drugim końcu nowego odcinka przebudowane zostanie rondo, mieszcząc w środku pętlę tramwajową, a przystanki – końcowy i dwa początkowe – z torem odstawczym i punktem dyspozytorskim usytuowane zostaną w pasie dzielącym jezdnie ul. Marszałka Rydza Śmigłego.

Inwestycja pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” jest jednym z zadań „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.