Podpisano porozumienie na projekt i budowę węzła Klimontów na S1 w Sosnowcu

Sosnowiec oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach podpisały porozumienie regulujące zasady przygotowania, realizacji i finansowania węzła Klimontów w ciągu drogi S1.

Kolejne inwestycje drogowe w Sosnowcu

Porozumienie podpisali Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz Przemysław Juszczyk, dyrektor GDDKiA Katowice.

– To niezwykle ważny moment dla Sosnowca, dla naszej metropolii, dla całego województwa śląskiego. Od lat próbowaliśmy ruszyć ten temat, ale niestety nie było woli współpracy w ówczesnym rządzie, który traktował wiele spraw stricte politycznie i tak też działo się w tym przypadku. Na szczęście jest nowy rząd, nowe rozdanie i nowe możliwości, które sprawiają, że możemy w końcu wrócić do tematu. Dziękuję marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, Przemysławowi Koperskiemu, wiceministrowi infrastruktury, Wojciechowi Sałudze, marszałkowi województwa śląskiego, posłowi Mateuszowi Bochenkowi, przedstawicielom GDDKiA i wszystkim tym, którzy zaangażowani są w ten projekt – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – To porozumienie otwiera nam drogę do rozpoczęcia procedur przetargowych na wybór projektantów. Na etapie projektowania będziemy konsultować się nawzajem z GDDKiA – dodaje prezydent Sosnowca.

Realizacja części miejskiej i GDDKiA pozwoli na przebudowę 5,9 km drogi ekspresowej wraz z budową nowego węzła drogowego Klimontów oraz przebudowa więzła Dąbrowa Górnicza Podlesie i Sólno. Powstanie na tym odcinku też Miejsce Obsługi Podróżnych przy jezdni w kierunku Pyrzowic.

– Wielkie słowa uznania w tym miejscu należą się prezydentowi Sosnowca, którego upór i konsekwencja doprowadziły do momentu, w którym jesteśmy. Teraz trzeba trzymać kciuki, aby cała inwestycja przebiegała bez przeszkód i została w niedalekiej przyszłości doprowadzona szczęśliwie do końca – przyznał Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek sejmu.

W ramach przygotowanej przez miasto inwestycji rozbudowana zostanie droga ekspresowa S1 na odcinku około 1 km, a drogowy węzeł Klimontów połączy S1 z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Przebudowany zostanie także wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej, a jezdnia drogi dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Zapewnione zostanie kompleksowe odwodnienie drogi i oświetlenie drogowe. Budowa i przebudowa ekranów akustycznych ograniczy oddziaływanie ruchu drogowego na otoczenie. Wybudowane zostaną również kanały technologiczne, a istniejące uzbrojenie terenu kolidujące z rozwiązaniami projektowymi zostanie przebudowane.

– To my samorządowcy wiemy najlepiej czego potrzebują nasi mieszkańcy. Bez dialogu pomiędzy nami a rządem nie da się osiągnąć zamierzonych celów. Na szczęście od niedawna władze lokalne i centralne wiedzą jak ze sobą rozmawiać. To inwestycja dla całego regionu. Nie tylko dla Sosnowca. Dla pozostałych części regionu także, bo z jednej strony mówi o bardzo ważnym odcinku drogowym, bez którego nie możemy planować działań związanych z powstaniem DTŚ Wschód, a zarazem chodzi o skomunikowanie terenów inwestycyjnych, które dają miejsca pracy, podatki etc. – wylicza Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

– Nasze argumenty nie przemawiały do poprzedniego rządu, który nie patrzył na problemy danej społeczności lokalnej, ale kierował się interesem partyjnym. Sam wielokrotnie próbowałem przekonywać ówczesne władze, jak ważny jest to odcinek, ale w ministerstwie byli głusi na nasze apele. Na szczęście jesteśmy w innym miejscu i czasie i dziś z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość – dodaje poseł Mateusz Bochenek.

Podpisane porozumienie stanowi kontynuację dokumentu zawartego w 2017 r. pomiędzy miastem Sosnowiec a GDDKiA.

– W trakcie projektowania nałożone warunki przez Polskie Linie Kolejowe dla wiaduktu drogowego zlokalizowanego w pobliżu węzła uniemożliwiły realizację inwestycji wg pierwotnych założeń. Zgodnie z tymi założeniami projektowany układ dróg lokalnych miał być poprowadzony nad jezdnią drogi ekspresowej. Nałożenie przez PLK konieczności zapewnienia normatywnej skrajnej drogowej zaowocowały koniecznością podniesienia obiektu o blisko 2 m. W efekcie tych zmian analiza dotychczasowych rozwiązań projektowych wykazała, że korzystniejsze będzie poprowadzenie lokalnego układu dróg pod jezdnią drogi ekspresowej. Niemożliwym zatem okazało się ogłoszenie osobnych przetargów na realizację robót budowlanych na budowę węzła drogowego. W pierwotnym porozumieniu przebudowa drogi ekspresowej była zadaniem GDDKiA, a budowa węzła z układem dróg lokalnych miała być realizowana przez Miasto. Nowe porozumienie uwzględnia te zmiany i umożliwia realizację obu zadań przez GDDKiA. Miasto Sosnowiec zobowiązała się do dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami i standardami obowiązującymi w GDDKiA, a następnie do uzyskania tej decyzji dla wszystkich zadań uregulowanych w porozumieniu – informuje Piotr Kurkowski, p.o. zastępcy dyrektora GDDKiA.

Miasto będzie również odpowiedzialne za realizację budowy łącznika węzła ze strefą inwestycyjną. Z kolei GDDKiA wybuduje węzeł, około kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, zbiornik retencyjny odwadniający układ drogowy miasta i GDDKiA oraz pozostały układ dróg gminnych.

Zakres porozumienia został podzielony na 3 odrębne zadania. Zadanie pierwsze składa się z trzech części:

rozbudowy około 1 km odcinka drogi S1 wraz z budową pasów włączenia i wyłączenia z jezdni drogi ekspresowej (w tym obiekt inżynierski w ciągu S1),

budowy węzła drogowego typu WB,

połączenie węzła Klimontów z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec.

Drugie zadanie to budowa drogi łączącej węzeł na drodze S1 ze strefą inwestycyjną – obejmująca budowę drogi od węzła wraz z budową drogi łączącej się z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Ostatnie zadanie (dodatkowe) to budowa zbiornika ZB-1 obejmująca budowę przez GDDKiA zbiornika retencyjnego służącego do kompleksowego odwodnienia zarówno drogi ekspresowej, jak i gminnej.

Na podstawie zawartego porozumienia sfinansujemy zadanie pierwsze (z wyłączeniem kosztu budowy obiektu inżynierskiego w ciągu drogi S1). Miasto poniesie koszty budowy obiektu inżynierskiego w ciągu S1 (realizowanego w ramach części 1 zadania pierwszego) oraz części 2 i 3 zadania pierwszego. W zakresie zadania dodatkowego, tj. budowy zbiornika retencyjnego ZB-1 koszty zostaną poniesione przez obie strony porozumienia.

Pozostałe odcinki S1 w przygotowaniu

Od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przechodzącego przez Dąbrowę Górniczą odcinka o długości 2,7 km podpisaliśmy 25 października 2019 r. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 9 sierpnia 2023 r. otrzymaliśmy zamienną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2028.

Dla dłuższego, ponad 4-kilometrowego odcinka od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca, trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji rozbudowy. Przewidujemy, że umowę podpiszemy pod koniec br. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. Inwestycję zrealizujemy w systemie tradycyjnym w latach 2028-2030.

Od Sosnowca do Lędzin

Opracowanie dokumentacji rozbudowy zostało podzielone na cztery części.

Umowa dla odcinka rozpoczynającego się przed węzłem Porąbka i kończącego na wysokości ul. Inwestycyjnej w Sosnowcu, o długości 4,8 km, została podpisana 7 lutego 2022 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Przewiduje się, że uzyskanie DŚU może nastąpić w II kwartale 2025 r. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2029. Wyłączony z tego odcinka jest ponad kilometrowy fragment projektowany przez miasto Sosnowiec, na którym powstanie węzeł Klimontów. Oba te zadania muszą zostać zrealizowane jednocześnie z uwagi na rozwiązania projektowe węzła Klimontów (konieczność zachowania rzędnych niwelety drogi oraz węzła).

Dla dwóch kolejnych odcinków, pomiędzy ul. Inwestycyjną i węzłem Sosnowiec Jęzor (2,7 km) i dalej do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach (również 2,7 km) umowy z biurem projektowym podpisane zostały 1 czerwca 2022 r. Dla „sosnowieckiego” odcinka DŚU otrzymano 31 maja br., a dla „mysłowickiego” 24 kwietnia br. Projektanci pracują obecnie nad projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz materiałami do wniosków o decyzje ZRID. Inwestycje planowane są do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2029.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ostatniego odcinka rozpoczynającego się za węzłem Brzęczkowice i kończącego na zaprojektowanym węźle Kosztowy II w Mysłowicach (około 5,4 km) podpisano 5 lipca 2019 r. DŚU otrzymano 13 lipca 2022 r. Obecnie ponownie analizowany jest projektowany przekrój tego odcinka z 2/2 do 2/3.