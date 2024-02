Podał się za kontrolera i ukradł pieniądze z mieszkania. Poznajesz tego mężczyznę?

Śledczy z komisariatu II prowadzą postępowanie w sprawie kradzież pieniędzy w kwocie blisko 1900 złotych. Nieznany mężczyzna zapukał do drzwi jednego z mieszkańców Sosnowca i podał się za kontrolera. Gdy został wpuszczony do mieszkania, wykorzystał uwagę lokatora i ukradł należące do niego pieniądze.

Oszustwo na kontrolera w Sosnowcu

18 października zeszłego roku do drzwi jednego z mieszkań przy ulicy Suchej zapukał mężczyzna, który podał się za kontrolera. Sprawca wzbudził w pokrzywdzonym zaufanie i wykorzystał jego nieuwagę, dzięki czemu ukradł pieniądze w kwocie blisko 1900 złotych.

Policja publikuje wizerunek sprawcy z prośbą o pomoc w ustaleniu personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 02 00. Osobom przekazującym informacje zapewnia się pełną anonimowość.