Pobili go, bo zwrócił im uwagę

Policjanci z Komisariatu Policji III zatrzymali sprawców pobicia 36-letniego mieszkańca Sosnowca. Pokrzywdzony został zaatakowany, ponieważ zwrócił uwagę mężczyznom pijącym alkohol na klatce schodowej. Kryminalni szybko ustalili szczegóły zdarzenia i zatrzymali sprawców.

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków mieszkalnych dzielnicy Zagórze. Późnym wieczorem, wracający do domu mieszkaniec Sosnowca zauważył na klatce schodowej mężczyzn, którzy pili alkohol i zaśmiecali klatkę. Zwrócił im uwagę i nakazał opuścić budynek. Kiedy po chwili wyszedł z mieszkania, został zaatakowany. Sprawcy brutalnie go pobili, m.in. kopiąc po głowie. Nieprzytomnego, leżącego na klatce 36-latka znalazła jego żona. Kobieta wezwała pogotowie i policjantów. Przybyli na miejsce śledczy szybko ustalili przebieg i szczegóły zdarzenia, a kryminalni już następnego dnia zatrzymali sprawców. To mieszkańcy Sosnowca w wieku 35 i 37 lat. Obaj usłyszeli już zarzuty dokonania pobicia. Grozi im 3 lata więzienia.