Play-off coraz bliżej. Sukcesy koszykarek z Sosnowca

W ostatnim meczu wyjazdowym fazy zasadniczej koszykarki MB Zagłębie odniosły efektowną wygraną w Bydgoszczy i wciąż są w grze o 5 miejsce przed play-off.

Zwycięskie starcie sosnowieckich koszykarek

W starciu z Basket 25 Bydgoszcz wyrównana walka toczyła się tylko do przerwy. W drugiej kwarcie miejscowe wyszły nawet na 5-punktowe prowadzenie, ale od trzeciej kwarty dominował już nasz zespół, który wygrał ostatecznie 84:60. W odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodziła nawet absencja Zoe Wadoux, która zmaga się z urazem ścięgna Achillesa. 22 punkty dla Zagłębia zdobyła Klaudia Wnorowska, która tym samym ustanowiła punktowy rekord na parkietach ekstraligi. 21 punktów i 10 asyst zanotowała Jessica January, a double-double zaliczyła także Quinn Urbaniak-Dornstauder, która do 11 „oczek” dorzuciła 13 zbiórek. Było to 11 zwycięstwo w sezonie podopiecznych Jordiego Aragonesa.

– Dzięki tej wygranej jesteśmy wciąż w grze o piąte miejsce przed fazą play-off. O wszystkim zadecyduje ostatnia seria spotkań. W Sosnowcu podejmiemy zespół z Polkowic, z którym jeszcze nigdy w historii nie udało nam się wygrać. Może właśnie teraz będzie ten pierwszy raz? – zastanawia się Marek Lesiak, prezes klubu z Sosnowca.

Decydujące starcie już jutro, w piątek 23 lutego w hali przy ul. Żeromskiego. Początek godz. 18.00. Zagłębie rozegra ten mecz w starej hali w związku z tym, że w weekend w Arenie Sosnowiec toczy się walka w niezwykle widowiskowej odmianie basketu – 3×3. W piątek i sobotę o zwycięstwo rywalizować będą koszykarze Orlen Basket Ligi. Faza eliminacyjna w piątek od godz. 10.00, natomiast finały w sobotę rozpoczną się o godz. 14.00.