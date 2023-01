Pełen nowości repertuar kin Helios!

Piątek zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim - moc premier. Na fanów mocnych filmowych wrażeń czeka najnowsza produkcja Damiena Chazelle - „Babilon” oraz polska komedia kryminalna „Niebezpieczni dżentelmeni”. Dziecięcą publiczność ucieszą familijne animacje „Mumie” oraz „Zadziwiający Kot Maurycy”. Repertuar uzupełniają światowe hity oraz wyjątkowe seanse specjalne.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

„Babilon” to najnowszy film reżysera nagrodzonego aż sześcioma Oscarami „La La Land”. Damien Chazelle jest też autorem scenariusza tej brawurowej produkcji. Ta oryginalna epopeja rozgrywa się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występuje plejada gwiazd wielkiego ekranu: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. W obsadzie znaleźli się także: Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood...

„Niebezpieczni dżentelmeni” to natomiast zaskakująca komedia kryminalna w gwiazdorskiej obsadzie. Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo, do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotówąŚ Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci.

Na młodych widzów czekają aż dwie nowości w repertuarze. Pierwsza z nich to animacja „Mumie”. W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki! Thut będzie musiał ożenić się z Nefer już za siedem dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy znajduje coś znaczącego – egipski grobowiec!



Animacja „Zadziwiający Kot Maurycy” to kolejna premiera familijna. Tytułowy Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez „cichego wspólnika” naciąga ludzi na rzekomą „plagę szczurów”, którą jest w stanie pokonać tylko dźwięk magicznego fletu. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to kumple Maurycego, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy. Jako że nikt nie podejrzewa oszustwa, interes idzie świetnie i gang Maurycego szybko się bogaci. Jednak prawdziwe wyzwanie jednak dopiero przed ekipą.

Bogatą ofertę Heliosa uzupełniają: bijąca rekordy kontynuacja wielkiego światowego hitu „Avatar: Istota wody”, porywająca animacja dla całej rodziny „Kot w butach. Ostatnie życzenie” - sequel nominowanego do Oscara hitu z 2011 roku oraz mrożący krew w żyłach horror „M3GAN” opowiadający o pozornie doskonałej lalce stworzonej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W niedzielę 22 stycznia sieć kin Helios zaprasza na kolejną porcję bajkowych niespodzianek w cyklu Filmowe Poranki z pozytywną animacją „Bing”. Tytułowy bohater jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Projekcję tradycyjnie poprzedzają konkursy i zabawy w sali kinowej.

W najbliższym tygodniu fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na dwa wyjątkowe seanse. 23 stycznia, zaprezentowany zostanie dokument „Lombard” - wielki zwycięzca festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Pełna humoru komedia o ludziach, którzy walczą o przetrwanie, pomagając jednocześnie bardziej potrzebującym. W mieście zwanym „polskim Detroit”, Jola i Wiesiek próbują ratować upadający biznes i rozpadający się związek. Każdego dnia walczą o przetrwanie, wspierając jednocześnie mieszkańców poprzemysłowej dzielnicy, udowadniając, że siła tkwi we wspólnocie.

Już dwa dni później, 25 stycznia, widzowie zobaczą „Duchy Inisherin” - opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski. Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na wybrzeżu Irlandii. Pewnego dnia jeden z przyjaciół niespodziewanie postanawia zakończyć ich relację. Zaskoczony Padraic chce zrozumieć co się stało. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie ma już odwrotuŚ

Bilety na styczniowe seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w kasach kin oraz w mobilnej aplikacji. Przy zakupie warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc, a także korzystne ceny biletów.

