Mieszkańcy okolicy ulicy Andersa oraz Maliny mogą być już spokojni o swój park. Wkrótce będzie on własnością miasta.

W ubiegłym roku spółdzielnia mieszkaniowa „Lokum” wystawiła ten teren na sprzedaż za kwotę blisko 600 tys. zł. Przedstawiciele spółdzielni wskazywali, że roczny koszt utrzymania 1,2 ha działki, na której znajduje się park wynosi ok. 40 tys. zł. Dodatkowo władze spółdzielni wskazują na konieczną wycinkę kilkunastu drzew, które są w złym stanie. To koszt ok. 15 tys. zł. To był główny powód wystawienia terenu do przetargu. Sprawą zainteresował się sosnowiecki radny, Grzegorz Mentel.

– W imieniu mieszkańców poprosiłem prezydenta Sosnowca o interwencje w tej sprawie. Okazało się, że jest dobra wola z dwóch stron. Spółdzielnia jest w stanie przekazać teren jako darowiznę na rzecz miasta, a miasto zainteresowane takim rozwiązaniem – tłumaczy Grzegorz Mentel.