Ostatnie wakacje z bonem turystycznym

Rozpoczęły się wakacje. To najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na blisko 4,3 mln uprawnionych osób, wciąż nieaktywnych jest 895 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.

Bon turystyczny możesz wykorzystać w 2022 roku

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Do tej pory transakcje opłacone za pośrednictwem bonu wyniosły 2,3 mld zł. Najwięcej zyskały firmy i organizacje z terenu województwa małopolskiego, bo rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu prawie pół miliarda złotych. Do organizatorów turystyki i usług hotelarskich z województwa śląskiego trafiła kwota bliska 120 mln zł z transakcji bonami.

Spośród 4,3 mln przyznanych bonów aktywowano ponad 79 proc., czyli 3,4 mln, z czego przeszło 2 mln bonów zostało całkowicie, w 100 proc., wykorzystanych. Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 895 tys. bonów na kwotę 619 mln zł.

W wojewódzywie Śląskim na 487 tys. bonów, aktywowano 83 proc., czyli 407 tys. 265 tys. bonów zostało już w 100 procentach wykorzystanych, wciąż nieaktywnych jest blisko 80 tys. bonów. Rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego zrealizowali płatności bonami na kwotę 280 mln zł.

500 zł lub 1000 zł

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku (październik - grudzień) także mogą wykorzystać bon turystyczny, mimo że wniosek o 500+ złożyli po 31 grudnia 2021 roku. Ważne, żeby zrobili to w ciągu trzech miesięcy od narodzin. Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500+, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli wniosek na początku 2022 r., na dziecko urodzone w 2021 r., też mogą liczyć na bon.

Bon dostępny tylko na PUE

Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych.

- Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę „bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu email i numer telefonu komórkowego. Po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta, nie wymaga od nas jakiś skomplikowanych czynności. – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. - Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem – dodaje.

Płatność do 30 września

Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel

Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinie pod numerem 22 11 22 111 (codziennie w godz. od 7.00 do 20.00), a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl.