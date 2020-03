Ogólnopolska zbiórka na walkę z COVID-19: "Wspieramy polską służbę zdrowia"

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Świat walczy z nowym wirusem, który dotarł też do Polski i każdego dnia rozprzestrzenia się coraz bardziej. W odpowiedzi na kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, fundacja Siepomaga uruchomiła zbiórkę pieniędzy na doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt.

W obliczu nowej sytuacji coraz częściej słyszymy, że w szpitalach zakaźnych zaczyna brakować środków ochrony personalnej dla lekarzy i pielęgniarek. To właśnie oni są teraz na pierwszej linii frontu walki z nowym patogenem. Internauci postanowili się zmobilizować i wspomóc lekarzy i pielęgniarki w tej nierównej walce z wirusem.

Apele o pomoc od pracowników sektora medycznego

Na skrzynkę mailową fundacji codziennie napływają apele o pomoc od pracowników sektora medycznego, którzy informują o ogromnych niedoborach środków ochronnych oraz sprzętu niezbędnego do walki z rozprzestrzeniającym się wirusem. Siepomaga publikuje niektóre z tych wiadomości na stronie zbiórki.

Bardzo proszę o pomoc łomżyńskiemu szpitalowi, który jest w tej chwili przekształcany na zakaźny. Nasz szpital to biedny szpital. Brakuje personelu, a również masek, gogli, odzieży ochronnej. Lekarze z naszego szpitala panikują, brakuje wszystkiego. Nie możemy do tego dopuścić. Nie dość, że zabrali nam jedyny szpital w mieście, to jeszcze problemem są braki podstawowego sprzętu..." - brzmi jedna z wiadomości od personelu medycznego, opublikowana na stronie siepomaga.pl.

Dlatego fundacja Siepomaga zorganizowała zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie powstających właśnie oddziałów zakaźnych i wszystkich placówek medycznych zaangażowanych do walki z pandemią.

- Ta zbiórka powstała po to, by móc zebrać środki na niezbędne wyposażenie powstających właśnie oddziałów zakaźnych i wszystkich placówek medycznych zaangażowanych do walki z pandemią. Monitorujemy sytuację, będziemy w stałym kontakcie ze wszystkimi szpitalami, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie - czytamy na stronie zbiórki.

Potrzeba 5 mln złotych

Fundacja Siepomaga uruchomiła zbiórkę, informując jednocześnie, że cały czas organizuje kontrahentów, którzy mogliby dostarczyć środki ochrony osobistej. Obecnie może zamówić:

700 tys. maseczek,

50 tys. kombinezonów,

50 tys. przyłbic,

500 tys. jednorazowych rękawiczek.

Jednak koszt tego zamówienia wynosi około 5 mln złotych. Sprzęt zostanie rozdysponowany w różnym czasie, bo na niektóre środki trzeba będzie poczekać.

- Pandemia koronawirusa wpływa na życie nas wszystkich. Przed nami prawdziwy sprawdzian z człowieczeństwa, empatii i odpowiedzialności. Dziękujemy tym, którzy mimo rosnącej paniki, zachowują rozwagę. Wierzymy, że sytuacja w kraju i na świecie szybko wróci do normy. To jednak zależy także od Ciebie! - czytamy na stronie zbiórki. - Nie wiemy jeszcze, co przyniesie jutro, jednak jedno jest pewne – razem sprawiamy rzeczy niemożliwe i razem jesteśmy w stanie przetrwać, by wyjść z opresji jeszcze silniejsi. Razem wielką mamy MOC!

Polacy nie raz już udowodnili, że w sytuacjach kryzysowych potrafią się zjednoczyć i zmobilizować. Obecnie na koncie zbiórki są już ponad 3 miliony złotych, a kwota ta rośnie z każdą minutą. Jeżeli chciałbyś wesprzeć zbiórkę, wystarczy kliknąć TUTAJ.