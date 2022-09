Odpowiedzą przed sądem za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę i jego młodszą o kilka lat partnerkę za posiadanie w swoim miejscu zamieszkania prawie pół kilograma amfetaminy. Za posiadanie narkotyków wartych około 15 tysięcy złotych właścicielom grozi nawet 10 lat więzienia.

W mieszkaniu trzymali blisko pół kilograma narkotyków

W jednym z mieszkań, w rejonie Centrum Sosnowca policjanci realizując swoje codzienne czynności służbowe ujawnili w mieszkaniu 30-letniego mężczyzny narkotyki, których wartość rynkowa to około 15 tysięcy złotych. Zebrany w sprawie materiał dowodowy tj. prawie pół kilograma amfetaminy, dał podstawy do przedstawienia mężczyźnie i jego partnerce zarzutów posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator objął przestępców policyjnym dozorem. Za takie przestępstwo ustawa przewiduje karę do 10 lat więzienia.