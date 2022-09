ZUS: Kolejne czternastki na kontach emerytów i rencistów

W czwartek, 1 września, kolejni emeryci i renciści otrzymali czternastą emeryturę. Dodatkowe świadczenie w ten dzień trafiło do około 1 mln osób.

Kolejne czternastki już na kontach

ZUS rozpoczął wypłatę "czternastek" 25 sierpnia. 1 września to kolejny termin przekazania pieniędzy do świadczeniobiorców. Czternastą emeryturę otrzymało około 1 mln emerytów i rencistów na kwotę około 1 mld złotych. W województwie śląskim świadczenie trafiło do ponad 80 tys. świadczeniobiorców ZUS, najwięcej z Oddziału ZUS w Rybniku – ponad 18,7 tys., a następnie z Oddziału ZUS w Zabrzu – 17,8 tys. osób. Liczba „czternastek” wypłaconych 1 września świadczeniobiorcom z Oddziału ZUS w Bielsku-Białej wyniosła 10,3 tys., w Oddziale ZUS w Chorzowie - blisko 6,9 tys., w Oddziale ZUS w Częstochowie – ponad 15,5 tys., a w sosnowieckim Oddziale ZUS – 11,2 tys.

Kwota wypłaconych świadczeń dla mieszkańców województwa śląskiego przekroczyła 95 mln zł.

Wcześniej, w terminie 25 sierpnia, „czternastą” emeryturę otrzymało 174 tys. osób w Śląskim na sumę ponad 200 mln zł. W większości świadczeniobiorcy otrzymują ją w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto, na rękę to kwota 1217,98 zł. Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobierana jest jedynie składka zdrowotna.

- Kolejne wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia w następnych terminach września, tj. 5, 6, 10, 15 i 20 dnia miesiąca. Przypominam, że świadczenie wypłacane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Świadczenie przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczeń uzupełniających Mama 4 plus, renty inwalidzkiej.

"Czternastkę" w pełnej wysokości otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternasta emerytura będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".