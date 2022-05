Obchodzimy 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego

Dokładnie 101 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja, wybuchło III Powstanie Śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty. Zryw powstańczy trwał do 5 lipca 1921 roku.

Powstania Śląskie to ważne wydarzenia nie tylko w historii śląska, ale całej Polski. W historii zapisały się trzy powstania Ślązaków: w 1919, 1920 i 1921 roku. Ostatni zbrojny zryw w 1921 roku zagwarantował przyznanie Polsce znacznie większą część Górnego Śląska, niż pierwotnie zamierzano.

Marzec 1921 roku - plebiscyt

III Powstanie Śląskie rozpoczęło się od przeprowadzonego 20 marca 1921 roku plebiscytu. Ludność zamieszkująca Górny Śląsk, oraz emigranci, którzy kiedyś tam mieszkali, mieli wtedy określić, czy są za przyłączeniem Górnego Śląska do Niemiec, czy do Polski. Zagłosowało 97,5 procent uprawnionych, czyli niecałe 1,2 miliona osób. Za przynależnością Górnego Śląska do Polski opowiedziało się 40,3 procent, natomiast za przynależnością do Niemiec – 59,4 procent.

Korfanty: Zwycięstwo za wszelką cenę

Przez wynik głosowania Komisja Międzysojusznicza nie potrafiła dojść do porozumienia w sprawie podziału terenu plebiscytowego. Zaproponowano przyłączenie do Polski jedynie powiatów rybnickiego i pszczyńskiego, omijając ważne tereny przemysłowe. Skłoniło to Wojciecha Korfantego do obmyślenia własnego rozwiązania. Zaproponował wyznaczenie granicy przebiegającej od południa wzdłuż biegu rzeki Odry, a potem do Olesna. Brak poparcia komisji skłonił Korfantego do podjęcia decyzji o wywołaniu powstania.

– Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by mógł nas okuć ponownie w kajdany germańskie – pisał w odezwie do rodaków Wojciech Korfanty.

III Powstanie Śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja roku i trwało do 5 lipca 1921 roku. Zakończyło się podjęciem decyzji o korzystnym dla Polaków podziale Górnego Śląska. Polska dostała 29 procent obszaru plebiscytowego i 46 procent ludności. Powstanie trwało dwa miesiące i składało się z czterech etapów.

Jak Ślązacy obchodzą 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego?

We wtorek 3 maja o godz. 10.00 z okazji 101. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z regionu złożą wieniec pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach. Pół godziny później w Archikatedrze Chrystusa Króla metropolita katowicki abp Wiktor Skworc odprawi mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy wraz ze służbami mundurowymi, pocztami sztandarowymi i wszystkimi chętnymi mieszkańcami przejdą w biało-czerwonym pochodzie ulicami Wita Stwosza, Kochanowskiego i Jagiellońską na plac Sejmu Śląskiego. Tam odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, podczas którego zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego. Uroczystości zakończy defilada służb mundurowych.