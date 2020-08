Nowy park w Zagórzu - geodeci wyznaczyli granice

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ponad tysiąc drzew pojawi się w nowym parku, który powstanie w Zagórzu, najludniejszej dzielnicy Sosnowca. Geodeci zakończyli już wyznaczanie granic.

W sumie w miejscu przyszłego Parku Zagórskiego który będzie miał 1,4 ha obok Placu Papieskiego pojawiło się kilkadziesiąt palików.

– Apelujemy do mieszkańców o niewyciąganie i nieprzestawianie palików, to bardzo ważne i znacznie ułatwi przyszłą prace – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. - To będzie pierwszy nowy park w Sosnowcu co najmniej od 50 lat. Przy tej okazji zabezpieczona została przestrzeń pod przyszłe aleje parkowe.

W pierwszym etapie nasadzonych zostanie ok. 240 typowych dla parku drzew, najwięcej będzie Jarząbu Mącznego i Klonu Pospolitego. Będą to duże sadzonki, których obwody na wysokości jednego metra będą miały 16 do 20 cm. Pierwsze drzewa pojawią się w połowie września a ostatnie miesiąc później. Łącznie w nowym parku posadzonych będzie ponad tysiąc drzew.