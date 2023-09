Nowy oddział żłobka i już prawie 600 miejsc dla maluchów!

Wszystko gotowe i dopięte na ostatni guzik! Działalność rozpoczyna kolejny oddział żłobka miejskiego. Tym razem przy ul. Piłsudskiego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Pod opieką wykwalifikowanej kadry znajdzie się miejsce dla 25 maluchów.

Oddział na Starym Sosnowcu mieści na parterze budynku ZSO nr. 3 im. Bolesława Prusa. Oprócz sal dla najmłodszych znalazło się miejsce na zaplecze sanitarne i socjalne dla pracowników. Modernizacja skrzydła budynku wraz z wyposażeniem oddziału nr 9 oraz całkowitą przebudową patio kosztowała prawie 3 mln zł, z czego prawie 2,5 mln zł to koszty gminy. Pozostałe środki pochodzą z programu Maluch+. Za inwestycję odpowiadała firma PRIM BUD, przed którą miasto postawiło szerszy zakres prac niż planowano na początku. Zakres inwestycji objął przebudową całego patio.

W 2020 roku został otwarty jeden z największych w województwie śląskim odział przy ulicy Suchej, który sprawuje opiekę nad 120 dziećmi. Następnie powstał kolejny oddział żłobka, tym razem na Maczkach. Teraz przyszła kolei na dziewiąty już oddział, a trzeba pamiętać, że Sosnowiec ma w swoich „zasobach” także dwa klubiki dziecięce, które także wchodzą w skład miejskiego żłobka.

Na koniec 2014 roku Żłobek Miejski mógł przyjąć 232 dzieci. Teraz ta liczba to 591.

– Od ośmiu lat, a więc od 2015 roku systematycznie tych miejsc w naszym. Miejskim żłobku przybywa. Na chwilę obecną mamy 551 miejsce w 9 oddziałach i 40 w dwóch klubkach. Co roku miejsc w żłobku przybywa, ale kolejka chętnych wcale się nie zmniejsza. To oznacza, że zaufanie do publicznego żłobka rośnie i to nas bardzo cieszy. W pełni wykorzystujemy środki z programu Maluch+, ale oczywiście gdyby nie środki gminne tych miejsc nie byłoby aż tyle – nie kryje zadowolenia prezydent Sosnowca.