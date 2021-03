Nowe obostrzenia od soboty! Zamknięte m.in. przedszkola, żłobki i salony kosmetyczne

W czwartek rano rząd zaprezentował kolejne obostrzenia w związku z trzecią falą pandemii koronawirusa. Obostrzenia obejmą one okres dwóch tygodni, czyli tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne i tydzień po świętach. Zamknięte zostaną m.in. przedszkola, żłobki i salony kosmetyczne.

Premier podczas konferencji mówił, że Polska "zbliża się do granic wydolności służby zdrowia".

- Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli leczyć pacjentów we właściwy sposób. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza - mówił premier. - To nie sprzęt jest wąskim gardłem, ale dostępność lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych. Dobra wiadomość to fakt, że w wyniku zaszczepienia większości służby zdrowia nie dochodzi do ciężkich przypadków i bardzo rzadko dochodzi do zakażeń.