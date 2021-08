Nocny autobus na życzenie. Podsumowanie miesiąca funkcjonowania

Zamiast nocnych kursów linii tramwajowej nr 27, specjalny autobus, który można zamówić telefonicznie lub przy pomocy specjalnej aplikacji. Znamy pierwsze statystyki nocnych przejazdów.

Trasa linii tramwajowej nr 27 przebiega przez całe miasto – od pętli przy Żylecie na Pogoni przez centrum Sosnowca, Dańdówkę, Klimontów i Porąbkę do Kazimierza Górniczego. W lipcu rozpoczęła się rewolucja. Kursy linii, w godzinach od 23.00 do 5.00 zostały zastąpione przez specjalne busy sosnowieckiego PKM-u. Tego można zamówić – za pomocą aplikacji lub telefonu i to bezpłatnie!

- Widzimy, po miesiącu funkcjonowania nocnego autobusu,że pomysł się sprawdził.Łącznie, od 30 czerwca do 31 lipca przewieziono 320 pasażerów. Najlepszym dniem był 12 lipca, a więc noc po finale Euro 2020. W sumie, w tym okresie, w aplikacji zarejestrowało się 389 użytkowników się, z czego ok. 100 jest aktywnych (przynajmniej jeden raz skorzystali z usługi). To oznacza, że jeden użytkownik podróżował średnio ponad 3 razy - mówi Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Najwięcej osób korzysta z transportu między 23 a 1 w nocy oraz po 4 nad ranem

Jak wynika z danych, większość osób planuje swój przejazd na ponad 60 minut od momentu wykonania telefonu lub złożenia zamówienia w aplikacji dodaje Prezydent Arkadiusz Chęciński.

Najpopularniejszymi połączeniami są:

Klimontów Basen - Pogoń Akademiki

Kazimierz Wagowa - Dańdówka Skrzyżowanie

Klimontów Ogródki Działkowe - Dańdówka Skrzyżowanie

Jeszcze w sierpniu w mieście pojawią się dwa nowe, wirtualne przystanki: Sielec Park i Pogoń Mariacka. To efekt zgłoszeń mieszkańców.

Organizatorem nocnej komunikacji busowej jest miasto przy współpracy firmy Blees i sosnowieckiego PKM-u.

Jak zamówić nocny transport?

Konieczne jest skorzystanie z aplikacji na smartfony Blees lub wykonanie telefonu do dyspozytora (tel. 32 263 50 16 wew. 214). Pasażer, który zgłosi chęć przejazdu, otrzyma informację, za ile na jego przystanku pojawi się bus. W tych miejscach, w których przystanki tramwajowe znajdują się przy ulicy, bus będzie się zatrzymywał w tych samych miejscach.

W miejscach, gdzie położenie przystanku tramwajowego uniemożliwia bezpieczne zatrzymanie się, w okolicy znajdować się będą tzw. przystanki wirtualne.

Na potrzeby funkcjonowania komunikacji nocnej po nowemu, powstała specjalna strona internetowa: www.sosnowiec.blees.co Na niej znajduje się m.in. mapa przystanków i instrukcja, jak skorzystać z komunikacji.