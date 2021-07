Zamiast nocnych kursów linii tramwajowej nr 27, po mieście jeździć będzie specjalny bus, który można zamówić telefonicznie lub przy pomocy specjalnej aplikacji. Rewolucja rozpoczęła się zeszłej nocy, ale przez kilka dni będzie obowiązywał okres przejściowy.

Trasa linii tramwajowej nr 27 przebiega przez całe miasto – od pętli przy Żylecie na Pogoni przez centrum Sosnowca, Dańdówkę, Klimontów i Porąbkę do Kazimierza Górniczego. Dzisiaj funkcjonują na niej zarówno kursy dzienne, jak i nocne. Sosnowiec jako pierwsze miasto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozpoczyna jednak pilotaż nowej organizacji nocnej komunikacji miejskiej.

Bus zamiast tramwaju

Kursy linii 27, w godzinach od 23.00 do 5.00, zostaną zastąpione przez specjalne busy sosnowieckiego PKM-u. Będą one jeździć nie według stałego rozkładu jazdy, ale według zamówień – za pomocą aplikacji lub telefonu. Przez kilka dni pozostaniemy w okresie przejściowym. Aby zapewnić płynność zmian i ułatwić mieszkańcom przyzwyczajenie się do nowej możliwości, wszystkie połączenia T27 będą realizowane w ramach aktualnych rozkładów jazdy, do nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5 lipca) włącznie.

- Już w 2019 roku sygnalizowałem, że szukamy alternatywnego rozwiązania dotyczącego nocnej komunikacji. Dzięki wsparciu Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, udało nam się nawiązać kontakt z firmą, która przygotowała dla nas nowe rozwiązanie - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. - To program pilotażowy, który będzie funkcjonował do końca roku. Jeśli się sprawdzi, będziemy analizować zasadność jego wprowadzenia na innych liniach. Żeby jednak nie robić wielkiego zamieszania, na razie, do nocy z niedzieli na poniedziałek włącznie, tramwaje będą jeździły wraz z busikami - dodaje.

W zespole roboczym, planującym przeprowadzenie pilotażu usługi, znaleźli się również przedstawiciele Metropolii GZM.

- Będziemy się przyglądać funkcjonowaniu tego typu rozwiązania. Jeżeli przy znacznie mniejszych kosztach zadowolenie pasażerów pozostanie na co najmniej tym samym poziomie, warto będzie się zastanowić, jak usługę poszerzyć i włączyć w sieć regularnej komunikacji miejskiej. Nocą tramwajami podróżuje bardzo mało osób, a koszty są wysokie. Jest jednak dużo wyzwań, dlatego cieszymy się, że projekt przyjął formę pilotażu - mówi Marcin Domański, zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Organizatorem nocnej komunikacji busowej będzie miasto przy współpracy firmy Blees i sosnowieckiego PKM-u.

Jak zamówić nocny transport?

Konieczne jest skorzystanie z aplikacji na smartfony Blees lub wykonanie telefonu do dyspozytora (tel. 32 263 50 16 wew. 214). Pasażer, który zgłosi chęć przejazdu otrzyma informację, za ile na jego przystanku pojawi się bus. W tych miejscach, w których przystanki tramwajowe znajdują się przy ulicy, bus będzie się zatrzymał w tych samych miejscach. W miejscach, gdzie położenie przystanku tramwajowego uniemożliwia bezpieczne zatrzymanie się, w okolicy znajdować się będą tzw. przystanki wirtualne.

Na potrzeby funkcjonowania komunikacji nocnej po nowemu, powstała specjalna strona internetowa: www.sosnowiec.blees.co Na niej znajduje się m.in. mapa przystanków i instrukcja, jak skorzystać z komunikacji.

Pierwszy kursy w nowej formie zaplanowano na noc z 30 czerwca na 1 lipca. Przejazd nocnym busem w okresie pilotażowym będzie darmowy.