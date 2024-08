Nietrzeźwy kierowca lawety miał holować należący do policjanta samochód. Został zatrzymany / fot. KMP Sosnowiec

Bycie policjantem oznacza reagowanie na naruszenia prawa w każdym przypadku. Udowodnił to asp. sztab. Mirosław Czarnota – Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Sosnowcu, który podczas urlopu zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Kierowca miał holować należący do mundurowego samochód.

Kierujący miał 2,5 promila alkoholu we krwi

Podczas wyjazdu na wakacje, w miejscowości Goleniów, samochód należący do asp. sztab. Mirosława Czarnoty uległ awarii, w związku z czym konieczne było wezwanie lawety. Policjant szybko zorientował się, że mężczyzna, który przyjechał na miejsce oplem movano, może być pod wpływem alkoholu. Jego przypuszczenia potwierdziły się, gdy na miejsce wezwał patrol Policji. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Za jazdę pod wpływem alkoholu, mężczyźnie może grozić kara do 3 lat więzienia.

Dzięki reakcji policjanta być może nie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Przy tej okazji policjanci przypominają, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu, czy substancji odurzających – co jest bardzo częstą przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Alkohol prowadzi do:

zmniejszenia szybkości reakcji;

ograniczenia pola widzenia;

błędnej oceny odległości i szybkości;

przecenienia własnych możliwości i znacznego obniżenia samokontroli oraz koncentracji;

rozproszenia uwagi oraz senności.

Jeśli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości kierowcy - zgłośmy swoje przypuszczenia mundurowym. Dzięki temu możemy zapobiec nieszczęściu. Pamiętajmy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę, nie będąc pewnym swojej trzeźwości. Zawsze sprawdzimy to w najbliższej jednostce Policji.