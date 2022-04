Niedzielski: Będziemy przedłużać paszporty covidowe bezterminowo

Będziemy przedłużali paszporty covidowe bezterminowo tym, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepienia przeciw COVID-19 - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia we wtorek w TVN24 pytany był możliwość przedłużenia ważności unijnych certyfikatów covidowych - tzw. paszportów covidowych, których część traci ważność oraz czy w związku z tym będą prowadzone kolejne szczepienia przypominające przeciw COVID-19.

"My w Polsce przyjęliśmy takie rozwiązanie, bo tutaj jest pewnego rodzaju jakaś zasłona milczenia w Unii Europejskiej, tzn. nie mamy jasnych deklaracji, co będzie się dalej działo z paszportami. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest pierwszy booster, bo większość społeczeństwa miała prawo dostępu do niego, to po tym boosterze będziemy przedłużali paszport bezterminowo" - powiedział Niedzielski.