Nie daj się okraść przed świętami! Ochroń swój dobytek przed złodziejami

Choć za oknem nie ma jeszcze śniegu, a do świąt zostało kilkanaście dni... świąteczna gorączka zbliża się wielkimi krokami.

Gdy wszyscy gonimy m.in. za prezentami dla najbliższych, najczęściej zapominamy o ochronie swojego dobytku. Złodzieje wykorzystują różne okazje, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Najbardziej jednak narażone na włamania są mieszkania na parterze i najniższych piętrach. Nie pozwól się okraść i ogranicz ryzyko do minimum!

Nie ma uniwersalnych rad, które ustrzegą nas przed kradzieżą

Najważniejsza jest daleko posunięta ostrożność i umiejętność przewidywania. Odpowiednie zabezpieczenie mieszkania to priorytet za każdym razem, gdy wychodzimy choćby na dłuższe zakupy lub wyjeżdżamy, pozostawiając swój dobytek bez nadzoru na kilka dni. Mieszkanie, w którym zgromadzony jest dobytek wielu lat pracy, stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Zastanów się, czy zrobiłeś wszystko, aby do minimum ograniczyć zagrożenie włamaniem do Twojego mieszkania. Mieszkania na parterze i najniższych piętrach są najbardziej narażone na włamania. Forsowane są drzwi balkonowe, okna a włamywacze stosują różne metody: wyważenie okna, stłuczenie szyby, wyważenie drzwi balkonowych. Czasem jednak nie muszą się w ogóle wysilać, bo sami im ułatwiamy działanie, nie zabezpieczając okien i balkonów, pozostawiając je otwarte i bez dozoru.

By ograniczyć to ryzyko, w pierwszej kolejności warto poprosić zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, lub poprosić zaufanych sąsiadów by zwrócili uwagę na nasz dobytek. Warto pozostawić numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie można się z nami skontaktować. Warto też zwrócić uwagę na to, by w naszej skrzynce pocztowej nie nagromadził się nadmiar makulatury. To znak dla złodzieja, że mieszkanie lub dom stoją puste.

Ważne jest także dokładne sprawdzenie okien oraz drzwi czy przypadkiem nie pozostawiliśmy ich otwartych. Zakręćmy zawory z wodą i gazem, gdyż niespodziewana awaria podczas naszej nieobecności może skutkować utratą dorobku całego życia. Mimo wszystko starajmy się informować o naszym wyjeździe jak najmniejszą liczbę osób. Wyjeżdżając na Święta do rodziny, zabezpiecz odpowiednio mieszkanie.

Nie ryzykuj niepotrzebnie!

unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa, doniczka z kwiatami, książka czy cukiernica są dobrze znane włamywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej kolejności,

nie opowiadaj o swoim majątku w miejscu, gdzie mogą Cię słyszeć obcy,

jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania lub zdeponuj w banku,

zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (DVD, komputer, telewizor, kamera itp.) oznakuj je w indywidualny trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy itp.) – w przypadku kradzieży zwiększy to szansę na ich odzyskanie.

Dobrze znający się sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu. Nie bagatelizujmy podejrzanych zachowań osób kręcących się w pobliżu lokali mieszkalnych sąsiadów. Jeżeli mamy podejrzenie, że może dojść do próby włamania, niezwłocznie poinformujmy o tym policję, dzwoniąc na nr alarmowy 112. Warto też porozmawiaj z sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować „Sąsiedzką czujność”.

Odpowiednie zabezpieczenie naszego mieszkania może w znacznym stopniu ochronić nas przed niechcianymi zdarzeniami, ale przede wszystkim zapewni nam spokój i odpowiednie warunki do właściwego odpoczynku. Kilka wskazówek dotyczących zabezpieczenia mieszkania znajdziesz tutaj.