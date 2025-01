New Rock Show w POK Kazimierz już 11 stycznia!

11 stycznia o godz. 18.00 POK Kazimierz przy ul. Głównej New Rock Show Festiwal muzyki rock’owej.

New Rock Show 2025

To trzecia edycja noworocznego święta muzyki rockowej w Przystanku Otwartej Kultury Kazimierz w Sosnowcu. 11 stycznia 2025 roku na scenie POK zagoszczą trzy zespoły rockowe, które zaprezentują różnorodny repertuar. Wystąpią Off The Grid, BADdo i Euphorizone.

Zespół Off The Grid to klasyczny zappelinowski skład – wokal, gitara, perkusja i bas. W tak klasycznym składzie aż wypada grać muzykę inspirowaną najlepszymi klasykami rocka, ale Off The Grid robi to po swojemu. Bowiem nazwa zespołu to również jego muzyczny manifest – muzyka zespołu wymyka się klasyfikacjom a zespół nie podporządkowuje się muzycznym schematom i nie chce być kojarzony z żadnym konkretnym gatunkiem rocka. Koncert zespołu Off The Grid to propozycja dla tych, którzy lubią różnorodność, lubią być zaskakiwani zmiennymi muzycznymi klimatami. Będzie mocno i ciężko, ale będzie też łagodnie i melodyjnie, będzie szybko i dynamicznie, ale będzie też spokojnie i psychodelicznie. Będzie ciekawie.

Zespół BADdo zadebiutował płytą “Kruk” wydaną w kwietniu 2024 roku. Jednak muzycy zespołu to nie debiutanci, znają się od lat, występując wcześniej pod szyldem Kruk, ostatni raz razem na scenie na piątej edycji Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty u boku Deep Purple. Wspólny koncert z Deep Purple to nie przypadek, bowiem muzycy są wielbicielami Deep Purple a w muzyce BADdo pobrzmiewają inspiracje muzyką spod znaku głębokiej purpury. Koncert zespołu BADdo to propozycja dla wielbicieli brzmień hardrockowych, mocnej gitary, brzmienia organów hammonda i ekspresyjnego wokalu, to fuzja klasyki i nowoczesności, Będzie ciekawie.

Zespół Euphorizone to szeroki horyzont progresywnej, instrumentalno-wokalnej muzyki rockowej, będącej mieszanką progresywnych inspiracji muzyków grupy. Jest tu żywiołowość i melancholia, są fantazje artrockowe z nieodzownym udziałem klawiszowej elektroniki, są dynamiczne i pulsujące rytmy, są ostre riffy. Całość tworzy euforyczny horyzont słów i dźwięków, ku któremu chce się zmierzać i który chce się koniecznie osiągnąć. Koncert zespołu Euphorizone to propozycja dla wielbicieli progresywnych brzmień. Będzie ciekawie.

Bilety w cenie 40 PLN w przedsprzedaży oraz 50 PLN w dniu koncertu.