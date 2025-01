Najnowsze filmowe hity, które musisz zobaczyć w kinach Helios!

Tegoroczna zima rozpieszcza kinomanów gorącymi nowościami. W nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach zagoszczą dwie premierowe animacje: „Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat” oraz „Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka”. Ponadto w kinach nadal można zobaczyć głośne premiery stycznia oraz specjalne projekcje dla kinomanów w każdym wieku!

Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat

„Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat” to kolejna odsłona przygód kultowych bohaterów. Tym razem muszą odłożyć na bok swoje tradycyjne sprzeczki, aby zjednoczyć się przeciw wspólnemu wrogowi. Jest nim kosmiczny złoczyńca, który pała dziką namiętnością do popularnego napoju zwanego bubble tea, pochodzącego z naszej planety. Wredny kosmita postanawia przejąć władzę nad światem, bym móc do woli raczyć się swoim ulubionym przysmakiem. Dzielny Kaczor i sprytny Prosiak zrobią wszystko, by ocalić ludzkość, swoje miasteczko i Świnkę Petunię...

Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka

Inna animowana nowość to „Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka”. Produkcja opowiada o nieustraszonym rodzeństwie, Tomie i Mary, którzy przypływają do Nowego Jorku na spotkanie z wujkiem Niallem. Mężczyzna nie pojawia się jednak w porcie, a dzieci wyruszają pociągiem w niesamowitą podróż przez Dziki Zachód. Wraz z nowo poznanym chłopcem i przygarniętym pieskiem starają się odnaleźć wujka, lecz niespodziewanie muszą stawić czoła gangowi poszukiwaczy złota... Postaciom użyczają głosu Cezary Pazura oraz Kasia i Jacek Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni!

Piep*zyć Mickiewicza 2

Ponadto w repertuarze znalazły się różnorodne produkcje z ostatnich tygodni. „Piep*zyć Mickiewicza 2” to kontynuacja historii zbuntowanej klasy – już teraz III B – oraz ich niekonwencjonalnego nauczyciela, Jana Sienkiewicza. Do ich klasy dołącza nowy uczeń, Korek, mający niezwykłe zdolności matematyczne, ale także problemy z relacjami z płcią przeciwną. Jednocześnie grupa nastolatków walczy z niesprawiedliwym podejściem nowego wicedyrektora szkoły.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza

Innym polskim tytułem jest „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks zmaga się z problemami świata realnego, a wynalazek Filipa Golarza staje się zagrożeniem dla świata dziecięcej wyobraźni...

Basia. Radzę sobie

Najmłodsi widzowie mogą wybrać się na seanse pozytywnej rodzimej bajki „Basia. Radzę sobie”. Jej główna bohaterka przeżywa rozmaite sytuacje bliskie dzieciom, takie jak nauka jazdy na nartach czy wyprawa do lasu, a przy tym odważnie podejmuje nowe wyzwania i nie boi się zadawać pytań. Ponadto już w niedzielę, 2 lutego do Heliosa zawitają Filmowe Poranki, w ramach których zostanie wyświetlona bajka „Bing” o przygodach uroczego króliczka i jego przyjaciół.

Dog Man

Kinomani w każdym wieku mogą obejrzeć zaskakującą animację „Dog Man”. Superzłoczyńca Petey klonuje samego siebie, aby jego powiodły się jego niecne plany. Sklonowany bohater wpada jednak w szpony wspólnego wroga, dlatego Dog Man i Petey niespodziewanie łączą siły i ruszają mu na pomoc! Nadal na wielkich ekranach można zobaczyć także kinowy przebój „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”, w którym Sonic i jego przyjaciele nawiązują nietypowy sojusz z dawnym przeciwnikiem.

Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy

Nadchodzą finałowe pokazy świątecznego widowiska Andre Rieu, czyli przebojowego „Srebrno-złotego koncertu gwiazdkowego”, które odbędą się w niedzielę, 2 lutego we wszystkich kinach sieci. Skrzypek przeplata klasykę z muzyką rozrywkową, dzięki czemu publiczność może usłyszeć najpiękniejsze kolędy, ponadczasowe hity i tradycyjne walce.

Kino Konesera i Kultura Dostępna

W poniedziałek, 3 lutego do wybranych multipleksów zawitają projekcje z cyklu Kino Konesera. Tym razem widzowie będą mogli zapoznać się z filmem „Wybraniec”, opowiadającym historię wpływowego adwokata, Roya Cohna, który bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena, Donalda Trumpa. Prawnik uczy nowego protegowanego, jak za pomocą nawet najbardziej wyrachowanych metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele...

Natomiast 6 lutego w repertuarze kin Helios znajdzie się cykl Kultura Dostępna, dzięki któremu kinomani mogą zapoznać się z rodzimymi produkcjami w atrakcyjnej cenie. W czwartkowe popołudnie zostanie wyświetlony dramat biograficzny „Simona Kossak”. Tytułowa bohaterka, pomimo artystycznych tradycji jej rodziny, decyduje się podążać własną drogą i zostaje badaczką Puszczy Białowieskiej. Tam poznaje swoją miłość, jak również musi stanąć w obronie swoich ideałów...

