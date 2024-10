Na zalesionych terenach, łatwo można się zgubić. Bądźmy ostrożni!

Jesienią policjanci częściej niż w innych porach roku poszukują osób zaginionych w lasach. Dzieje się tak pewnie dlatego, że ulubionym zajęciem wielu Polaków jest grzybobranie.

W lesie bądźmy ostrożni

Na grzyby wybierają się jednak nie tylko osoby w tym zajęciu wprawione, także te początkujące. Pamiętajmy więc: ktoś, kto nie ma doświadczenia w chodzeniu po zalesionych terenach, łatwo może się w nich zgubić. Poza tym każdemu może zdarzyć się nagła choroba lub wypadek.

Co wtedy zrobić?

Najważniejsze: nie panikować. Panika prowadzi jedynie do wewnętrznego chaosu, przez który można popełnić niebezpieczne błędy. Warto usiąść i na spokojnie zastanowić się, co robić. Pamiętajmy: las w naszym rejonie to nie tajga czy amazońska dżungla, można go przejść pieszo i zawsze wyjść w miejscu, w którym znajdą się np. domy i ewentualnie poprosić kogoś o pomoc. Istotne jest jednak, by do lasu nigdy same nie chodziły osoby starsze czy schorowane! Towarzysz podczas grzybobrania to dla takiego człowieka gwarancja pomocy w razie problemu.

Kilka rad dla grzybiarzy:

przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o swojej wyprawie oraz wskazać najbliższą okolicę, w której będziemy przebywać; powiedzmy też, kiedy zamierzamy wrócić do domu,

do lasu najlepiej wybrać się w towarzystwie – im więcej osób, tym lepiej; dzieci, osoby starsze i schorowane nie powinny same chodzić na takie wycieczki,

kiedy na grzyby wybieramy się z dziećmi, nie traćmy ich z oczu i nie pozwalajmy odchodzić samym zbyt daleko,

nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni,

najlepiej wybrać się do lasu o takiej porze, by zdążyć jeszcze przed zmrokiem wrócić do domu,

przydatny jest telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się pomocny w sytuacjach kryzysowych,

warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna jest kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie,

kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie, lepiej nie odchodźmy zbyt daleko od drogi – w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną,

zbierajmy tylko grzyby jadalne, a jeśli nie mamy pewności co do rodzaju grzybów, jakie zebraliśmy, po powrocie skonsultujmy ze znawcami.

Podsumowując: bezpieczeństwo w lesie zależy przede wszystkim od nas samych. Pamiętajmy też o tym, aby przy okazji dbać o środowisko i nie pozostawiać po sobie śmieci.