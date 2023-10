Mural z Polą Negri na ul. Kołłątaja w Sosnowcu

Na elewacji kamienicy przy ul.Kołłątaja 5 w Sosnowcu sąsiadującej z tą, w której na początku lat dwudziestych zamieszkiwała gwiazda kina – Pola Negri powstał mural z podobizną artystki.

Nowy mural w Sosnowcu

Artyści Paweł Witkowski i Łukasz Rudecki wykonali na zamówienie Wspólnoty Mieszkaniowej Kołłątaja 5 mural w/g obrazu Tadeusza Styki „Portret Poli Negri” sprzed 1930 roku. Wybrane dzieło spełnia kilka kryteriów, którymi kierowaliśmy się w wyborze. Główną przesłanką była postać Poli Negri. Chodziło o uświetnienie pamięci aktorki oraz przybliżenie historycznego tła naszej ulicy. Drugim kryterium jest walor dziedzictwa kulturowego – mówi Dagmara Giej – Rusnak ze Wspólnoty Mieszkaniowej Kołłątaja 5.

Autorami muralu są prof. Łukasz Rudecki oraz Paweł Witkowski. Artyści, którzy wykonali pracę są znani zarówno z własnej twórczości, działalności dydaktycznej i na rzecz kultury oraz murali zdobiących liczne polskie miasta. Ich działalność opiera się na idei wprowadzenia sztuk pięknych z muzealnych salonów na przestrzenie ulic. Misja jest podparta wolą utrwalania dziedzictwa kulturowego w polskim społeczeństwie, stawiając pomost ponad różnicami społecznymi i edukacyjnymi. Jestem przekonana, że mural będzie stanowił nie tylko niezwykłą dekorację przestrzeni miasta, ale także zainspiruje do poznania historii fascynującej aktorki i wybitnego artysty, który ją sportretował w swej paryskiej pracowni. Pola Negri zadziornie zerka przez ramię na okna swego dawnego mieszkania. Krótki okres pierwszego małżeństwa artystki jest dobrze znany mieszkańcom adresu Kołłątaja 4. Wielka aktorka wygrała swój los, do którego krokiem był czas spędzony w naszym mieście. Zachęcamy do zapoznania się z tą opowieścią! Jesteśmy dumni, że Sosnowiczanie będą mogli podziwiać ten piękny mural dodaje Dagmara Giej- Rusnak.