Mocny początek roku na ekranach kin Helios!

Pogoda za oknami nie rozpieszcza... Na szczęście w kinach Helios panuje przyjazna atmosfera, a to za sprawą nowości filmowych oraz seansów specjalnych. Dlatego idealnym miejscem, aby schronić się przed chłodem jest przytulna sala kinowa, gdzie prezentowany jest różnorodny repertuar, w którym każdy kinoman znajdzie coś dla siebie. Częste wizyty w kinie Helios można śmiało dopisać do listy noworocznych postanowień!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

W tym tygodniu Guy Ritchie zaprezentuje widzom Heliosa swój najnowszy film – kryminał „Gra Fortuny”. As wywiadu Orson Fortune wraz ze swoją doborową ekipą musi stawić czoła cynicznemu handlarzowi bronią Gregowi Simmondsowi, który zamierza wprowadzić na czarny rynek nowoczesną technologię masowego rażenia. Genialny plan wymaga namówienia do współpracy gwiazdora Hollywood, który poza ekranem nie pali się do ryzykownych misji... Fortune potrafi być jednak przekonujący, a propozycje, które składa należą do gatunku tych „nie do odrzucenia”. Team twardzieli wraz z ekranowym herosem wkracza do gry, której stawką jest przetrwanie ludzkości.

Kolejna nowość to polska komedia „Ślub doskonały”. Tytułowe wydarzenie od samego początku nie zapowiadało się dobrze... Panna młoda jest w ciąży, a jej zaborcza mama nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody nie zna przyszłej żony, a do ożenku został zmuszony szantażem. Gdy nastaje dzień ślubu, rusza lawina zdarzeń. Pan młody budzi się z gigantycznym bólem głowy po hucznym wieczorze kawalerskim, u boku nieznajomej, a do drzwi rozlega się pukanie...

Na fanów horrorów czekają seanse filmu „M3GAN”. Gemma jest znakomitą programistką w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje...

W tym tygodniu widzowie kin Helios będą mogli skusić się także na pokazy pozytywnej komedii „Na twoim miejscu”. Film opowiada o młodym małżeństwie. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu nie miało pojęcia!



Kina podbił przebojem zuchwały złodziejaszek - Kot w butach. W najnowszej animacji „Kot w butach: Ostatnie życzenie” tytułowy bohater odkrywa, że jego pasja do ryzyka i lekceważenie zasad bezpieczeństwa są tragiczne w skutkach. Zmarnował już bowiem osiem ze swoich dziewięciu żyć! Wyrusza więc w wyprawę do Czarnego Lasu, by znaleźć mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją prosić, o przywrócenie utraconych żyć! Sequel nominowanego do Oscara hitu z 2011 roku będzie prezentowany na ekranach wybranych kin także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

To oczywiście nie wszystkie propozycje dla najmłodszych widzów. Podczas najbliższego weekendu, w dniach 14 i 15 stycznia, odbędą się przedpremierowe seanse porywającej animacji „Mumie” z konkursami. Trzy egipskie mumie przypadkowo wkraczają do współczesnego Londynu, aby odzyskać skradziony starożytny pierścień. To zwiastuje akcję, przygodę, dobrą zabawę, porządną dawkę humoru i odrobinę romantycznej historii w tle... Tego tytułu nie można przegapić, tym bardziej, że przed seansem czekają filmowe quizy i zagadki do rozwiązania!

Fani produkcji Jamesa Camerona wciąż mogą się delektować jego najnowszym dziełem na wielkich kinowych ekranach! Kontynuacja wielkiego światowego hitu - „Avatar: Istota wody” - bije bowiem rekordy popularności w całej Polsce. Akcja filmu rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć... W części kin Helios film będzie prezentowany także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

W poniedziałek, 16 stycznia, w cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie dramat „Śubuk”. Rok 1989. Młoda dziewczyna, Maryśka zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych dziewczyna decyduje się jednak urodzić, a Darek usuwa się z jej życia. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra, Marta. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to „śubuk”...

Bilety na styczniowe seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w kasach kin oraz w mobilnej aplikacji. Przy zakupie warto pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc, a także korzystne ceny biletów.