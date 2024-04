Moc nowości w kinach Helios

Koniec kwietnia nie rozpieszcza pogodową aurą, jednak kinomanom dostarczy wielu pozytywnych emocji. W nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach znajdą się aż cztery różnorodne premiery: „Challengers”, „Mój pies Artur”, „Niepokalana” oraz „Kicia Kocia w przedszkolu”. Ponadto na widzów czekają przedpremiery i projekty specjalne!

"Challengers"

Gorącą nowością jest „Challengers” – dramat z wątkiem sportowym. Tashi to znakomita tenisistka młodego pokolenia, której karierę zatrzymuje kontuzja. Kobieta zaczyna trenować swojego męża, przechodzącego zawodowy kryzys. Jego przeciwnikiem okazuje się inny zawodnik z gorszą passą – Patrick, jednocześnie dawny chłopak Tashi. Między bohaterami toczy się zarówno sportowa, jak i uczuciowa gra... W obsadzie znaleźli się między innymi: Zendaya, Mike Faist i Josh O’Connor.

"Niepokalana"

„Niepokalana” to z kolei najnowszy horror z Sydney Sweeney w roli głównej. Młoda i pełna wiary zakonnica Cecilia trafia do włoskiego klasztoru, położonego w malowniczej okolicy. Miejsce wydaje się być oazą spokoju, jednak to tylko pozory. Pewnego dnia dziewczyna odkrywa, że jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie. Od tego momentu następuje seria niepokojących wydarzeń – w klasztorze są odprawiane niecodzienne obrzędy, zaś młode zakonnice zaczynają znikać...

"Mój pies Artur"

Propozycją dla całej rodziny jest film „Mój pies Artur”, czyli poruszająca opowieść o przyjaźni człowieka z czworonogiem. Michael to miłośnik sportu i adrenaliny, przygotowujący się do mistrzostw świata w rajdach przygodowych. Przez dziesięć dni będzie musiał pokonać niemal 700 kilometrów – pieszo, kajakami i na rowerze. Podczas tej ekstremalnej drogi dołącza do niego przypadkowo spotkany pies. Połączeni wyjątkową więzią razem stawią czoła wielu niebezpiecznym wyzwaniom...

"Kicia Kocia w przedszkolu"

Inną nowością dla najmłodszych jest najnowsza odsłona bajki „Kicia Kocia w przedszkolu”! Tym razem większość nowych perypetii bohaterki będzie idealnie wpisywała się w wiosenną aurę. Rezolutna kotka spędzi dzień na placu zabaw i będzie uczyła się jazdy na rowerze. Na małych widzów czeka też „Kung Fu Panda 4” – pełna humoru animacja o przygodach Smoczego Wojownika Po.

"Back to Black. Historia Amy Winehouse"

Na wielkich ekranach zagoszczą również chętnie oglądane nowości ostatnich tygodni. „Back to Black. Historia Amy Winehouse” to biografia uwielbianej artystki, okrzykniętej jedną z ikon muzyki XXI wieku. Film przybliża jej drogę z rodzinnej dzielnicy Camden w Londynie do największych scen świata i szczytów list przebojów. Jednocześnie życie prywatne wokalistki było naznaczone uzależnieniami i cierpieniem, które bezwzględnie dokumentowali paparazzi... Innym poruszającym tytułem jest „Civil War” - opowieść o fikcyjnej wojnie domowej w USA, rozgrywającej się w niedalekiej przyszłości. Grupa dziennikarzy pragnie przeprowadzić wywiad z prezydentem w Waszyngtonie, będącym epicentrum brutalnych wydarzeń. „Abigail” to z kolei horror o porwaniu dziewczynki, kryjącej w sobie niebezpieczne moce. Porywacze, którzy mieli jej pilnować, zaczynają znikać jeden po drugim...

"Kaskader"

W nadchodzącym tygodniu – od 26 do 28 kwietnia oraz 1 i 2 maja – odbędą się przedpremierowe seanse filmu „Kaskader” z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych. Bohater filmu jest kaskaderem i jak każdy w tym zawodzie, zdarza się, że zostanie wysadzony w powietrze, postrzelony i wyrzucony przez okno, a wszystko to - dla rozrywki. Teraz, po prawie kończącym karierę wypadku, musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia, wciąż wykonując swoją codzienną pracę...

Liga Mistrzów UEFA

Na ekranach zagości także futbol na najwyższym poziomie – Liga Mistrzów UEFA wkracza w nową fazę rozgrywek. Na 30 kwietnia zaplanowano starcie Bayernu Monachium z Realem Madryt. 1 maja zmierzą się ze sobą Borussia Dortmund i PSG. Tych piłkarskich emocji nie można przegapić!

Helios Anime: "Spy x Family Code: White" i "Monster"

Sieć zaprasza również na seanse produkcji z Kraju Kwitnącej Wiśni. W dniach 26-28 kwietnia odbędą się pokazy w ramach cyklu Helios Anime – „Spy x Family Code: White”. Animacja na podstawie bestsellerowej mangi w Japonii stała się już hitem! W poniedziałek, 30 kwietnia, widzowie będą mogli zapoznać się z dramatem „Monster” w ramach Kina Konesera. Samotna matka odkrywa, że nauczyciel może prześladować jej syna, przez co chłopiec dziwnie się zachowuje...

"Miało cię nie być"

Tradycyjnie w czwartek w repertuarze kin Helios znajdzie się cykl Kultura Dostępna. 2 maja kinomani będą mogli obejrzeć polski film „Miało cię nie być”, w której występują Borys Szyc i jego córka, Sonia Szyc. Siedemnastolatka po latach nawiązuje relację z dawno niewidzianym ojcem. Zderzenie pokoleń spowoduje zmiany w życiu obojga z nich.

