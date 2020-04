Mniejszy ruch na drogach niestety prowokuje do przekraczania prędkości...

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zmniejszony ruch na ulicach Sosnowca spowodował wzrost liczby znacznych przekroczeń prędkości. W ciągu tygodnia policjanci zatrzymali aż 14 kierowców, którzy przekroczyli tę dozwoloną o 50 km na godzinę. Oznacza to zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

Pomimo panującej epidemii policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nie zwalniają tempa

Dbałość o bezpieczeństwo na naszych drogach to obowiązek, który pomimo wielu innych zadań nadal jest ich powinnością główną. Pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się, wynikających z obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19, nadal na ulicach naszego miasta jest wiele aut. Zmniejszony jednak relatywnie ruch niektórych „prowokuje” do jazdy z nadmierną prędkością. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia sosnowieccy policjanci zatrzymali aż 14 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h. W takim przypadku funkcjonariusze obligatoryjnie dokonują zatrzymania prawa jazdy, przepis bowiem nie pozostawia im możliwości decydowania w tej sprawie. Dokument trafia następnie do organu wydającego, który w ramach postępowania administracyjnego odbiera jego właścicielowi uprawnienia na okres 3 miesięcy. W przypadku ujawnienia kierowania pomimo odebranych uprawnień w tym okresie, ulega on przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Jeśli jednak osoba taka zostanie zatrzymana po raz kolejny, to organ wydający Prawo Jazdy ( Prezydent Miasta bądź Starosta) wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Oznacza to, że aby wsiąść za kierownicę, konieczne będzie ponowne ukończenie kursu i zdanie egzaminu.

Poza codziennymi zadaniami policjanci ruchu drogowego każdego dnia dziesiątki razy kontrolują parki, skwery i inne miejsca wypoczynku mieszkańców miasta. Wspierani przez WOT oraz Straż Miejską kontrolują, czy przestrzegane są obostrzenia dotyczące wstępu na te tereny, oraz ograniczenia w zakresie przemieszczania się.