Mieszkaniec sosnowca zamierza okrążyć Europę na rowerze. Wyprawie przyświeca szczytny cel

Dariusz Flesiński, mieszkaniec Sosnowca zamierza okrążyć Europę na rowerze. Przy okazji chce pomóc 3-letniej Liliance z Czechowic-Dziedzic, która zmaga się z rzadką wadą genetyczną - Zespołem TAR. Na wyprawę życia wyruszy 2 czerwca!

Jego pasją jest jazda na rowerze

Pan Dariusz to 53-letni emerytowany górnik.

– O takich jak ja mówi się, że nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Rower to moja pasja. Od lat biorę udział w różnych wyprawach. Podczas jednej z nich nabawiłem się urazu miednicy. Potrącił mnie kierowca samochodu osobowego, który zasnął za kierownicą. Na szczęście udało mi się wrócić do formy – podkreśla Dariusz Flesiński, który podczas najbliższej wyprawy zamierza odwiedzić 27 krajów i pokonać dystans ponad 25 tysięcy kilometrów. – Przy okazji chcę pomóc. Stąd pomysł aby za każdy przejechany kilometr darczyńcy wpłacali pieniądze, które następnie trafią do Lilianki. To będzie dla mnie dodatkowa motywacja – dodaje mieszkaniec Sosnowca.

Symboliczny wyjazd będzie miał miejsce 2 czerwca

Wówczas pan Dariusz spod miejsca zamieszkania wyruszy w drogę do Katowic. Następnie wraz z całym ekwipunkiem uda się w podróż pociągiem do Białegostoku. Tam znów wsiądzie na rower i rozpocznie wyprawę. Najpierw w stronę Litwy, Łotwy i Estonii. Jadąc trasą EuroVelo chce dotrzeć do Nordkappu, czyli jednego z najbardziej wysuniętych na północ punktów w Europie.

– Następnie skieruję się na południe. Przez Danię do Niemiec, a potem długie okrążenie wokół kontynentu. Francja, Półwysep Iberyjski, potem przez południe Francji chcę dostać się do Włoch. Potem Bałkany i przez Rumunię, Mołdawię oraz Ukrainę wrócę do kraju. Po drodze zamierzam zrobić sobie kilka przystanków i trochę pozwiedzać, m.in.: Fatimę i Medjugorie – dodaje Flesiński.

Łączna trasa obejmuje 27 krajów i liczy ponad 25 tys. kilometrów