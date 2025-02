Mężczyzna włamał się do altany ogrodowej. Grozi mu kara więzienia do 10 lat / fot. Pixabay

Policjanci z komisariatu IV zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który dopuścił się kradzieży z włamaniem do altany na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Dzięki intensywnej pracy mundurowi szybko ustalili osobę odpowiedzialną za ten czyn i odzyskali część skradzionych przedmiotów. Za kradzież z włamaniem mężczyźnie grozi kara więzienia do 10 lat.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Mundurowi z komisariatu IV zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do altany znajdującej się na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Sprawca wybił szybę w oknie i wyrwał kratę, po czym dostał się do środka. Jego łupem padła między innymi kosiarka elektryczna, szlifierki kątowe i inne przedmioty, które pozostawił właściciel. Wartość skradzionych rzeczy i zniszczeń powstałych w wyniku włamania, wyniosła 3.000 złotych.

Podjęte przez policjantów czynności doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 29-latka. Mundurowi odzyskali również część skradzionych przedmiotów, które mężczyzna zdążył sprzedać w jednym z mysłowickich lombardów, dzięki czemu będą one mogły wrócić do właściciela.

Po zatrzymaniu 29-latek trafił do policyjnego aresztu, a wczoraj usłyszał zarzuty za kradzież z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym, przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 10.