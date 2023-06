Marsz przeciwko przemocy na ulicach Sosnowca. Policjanci brali udział w evencie

Przedwczoraj w centrum Sosnowca odbył się marsz przeciwko przemocy. Przemarsz wyruszył z Placu Głównego Parku Sieleckiego i zakończył się pod Urzędem Miejskim w Sosnowcu. W evencie brali udział między innymi uczniowie sosnowieckich szkół.

Przebieg marszu

Marsz był kolejnym etapem organizowanego przez m.in. Komendę Miejską Policji w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Teatr Zagłebia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Parkrun projektu pn.. "Ludzie ludziom - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie”. Uczestnicy eventu przeszli z Placu Głównego Parku Sieleckiego, na ulicę 3 Maja, a następnie pod Urząd Miejski w Sosnowcu.

Piękna pogoda sprawiła, że do sosnowieckich uczniów dołączyły również rodziny z dziećmi. Uczestnicy marszu mieli ze sobą balony oraz transparenty, na których znajdowały się hasła przeciw przemocy. Projekt skierowany jest nie tylko do uczniów lecz również do każdego, kto sprzeciwia się szeroko pojętemu hejtowi i mowie nienawiści. Dzięki tego typu inicjatywom nie tylko wśród młodzieży, ale i wśród całego społeczeństwa wzrasta świadomość na temat negatywnych konsekwencji jakie niosą ze sobą brak tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.