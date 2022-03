Marcowe przeboje na ekranach kin Helios!

Pierwszy weekend marca zaowocował ogromnym poruszeniem w kinach. Kolejne dni zapowiadają się nie mniej ciekawie! W repertuarze Heliosa znajdzie się w nadchodzącym tygodniu wiele tytułów, które będą doskonałą zachętą do relaksu w klimatycznej sali przed wielkim ekranem. Wyjątkowa atmosfera kina, chrupiący popcorn, chłodny napój czy pyszna kawa to sprawdzony pomysł na idealny dzień.

Kino Helios - repertuar

"To nie wypanda"

Zbliżająca się piątkowa premiera najnowszej animacji ze studia Disney/Pixar „To nie wypanda” zadowoli niejednego sympatyka dobrej komedii i futrzastych zwierzaków, jakimi są... pandy. Jak to w świecie animacji bywa historia jest komiczna i fantastyczna! Bohaterką filmu jest Mei Lee, wesoła 13-latka, która przestaje być posłuszną córeczką mamusi i wkracza w burzliwy okres dorastania. Nastolatce przeszkadza, że Ming, jej nadopiekuńcza mama, jest zawsze u jej boku. Jakby Mei miała mało ciągłych zmian zainteresowań, zmian w związkach i w swoim ciele to jeszcze dochodzi nowa kwestia: kiedy dziewczynkę ponoszą emocje (czyli praktycznie na okrągło), zamienia się w olbrzymią pandę czerwoną! I tu zaczyna się zwariowana przygoda.

"BATMAN"

Kina na całym świecie mają nowego króla! Jest nim „BATMAN”, który wchodząc na ekrany kin w 74 krajach stał się numerem 1. Na ekranie można podziwiać Batmana w roli prawdziwego detektywa działającego ramię w ramię z policją Gotham, z tą tylko różnicą, że jest on mroczniejszego, bardziej bezwzględny i brutalny dla swoich antagonistów! Niesamowitym doświadczeniem będzie dla widzów oglądanie Roberta Pattinsona wcielającego się w tytułową rolę. Wcześniejsze zapowiedzi twórców sprawdzają się niemalże w 100% i film jest mrocznym widowiskiem czerpiącym dużo z klasycznego kryminału i dreszczowca.

"Uncharted"

W repertuarze Heliosa wciąż mocną pozycją jest „Uncharted” z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem. Doskonałe kino przygodowe przeniesione rodem z gry na wielki ekran, a więc widzowie, którzy nie boją się ekstremalnych przygód powinni wybrać się na poszukiwanie skarbów z Nathanem Drake’m i Sullym.

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

W takim tygodniu nie może zabraknąć również propozycji filmowej głównie dla kobiet... „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” to komedia będąca kontynuacją filmu, który stał się już hitem. W obsadzie plejada gwiazd znanych już dobrze widzom plus nowi bohaterowie, którzy nieźle namieszają na ekranie.

"MIRAI"

11 marca odbędzie się wyjątkowy filmowy wieczór z kultowymi animacjami z Japonii. Cykl NMF zaprezentuje wówczas Mini Maraton ANIME z przedpremierowym pokazem filmu „BELLE”! który jest współczesną opowieścią o pięknej i bestii oraz film „MIRAI” - magiczną historię o potędze wyobraźni i akceptacji. Sieć kin Helios zaprasza wszystkich widzów, którzy kochają ten gatunek na niezwykłą podróż do świata Anime!

"BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE"

12 marca w kinach zrobi się głośno i muzycznie, a to za sprawą wydarzenia w ramach cyklu Helios na Scenie. „BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE” to najnowsza odsłona światowej trasy koncertowej, na której czele stoją ikony popu XXI wieku - BTS. To potężne występy i największe przeboje z ich całej kariery!

"Za duży na bajki"

12 i 13 marca w ramach cyklu Helios dla Dzieci zaprezentowany zostanie przedpremierowo film „Za duży na bajki” - pobudzająca wrażliwość opowieść o chłopcu, który musi stawić czoła trudnym tematom, dzięki czemu robi wielki krok w dorastanie. Na młodych kinomanów przed seansem czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania, a nagrodami w konkursach będą książki oraz gry planszowe! W niedzielę, 13 marca Helios przygotował coś również dla maluszków w ramach cyklu Filmowe Poranki – kolejne spotkanie z kocimi ulubieńcami „44 Koty” – czyli pięć bajeczek na dobry początek niedzieli.

"The Hand of God"

W poniedziałek, 14 marca Kino Konesera przedstawi widzom film „The Hand of God” uhonorowanego Oscarem® scenarzysty i reżysera Paolo Sorrentino. Twórca zabierze widzów w podróż do czasów swojej młodości spędzonej w Neapolu lat 80. Przedstawia miejsca, ludzi, filmy i zdarzenia, które ukształtowały go jako człowieka i artystę. Wspaniała ponad 2-godzinna sentymentalna podróż, która momentami bawi do łez specyficznym poczuciem humoru, wzrusza i daje do myślenia na długo po napisach końcowych.

"Piosenki o miłości"

16 marca fanki cyklu Kino Kobiet będą mogły zobaczyć przedpremierowo jeden z największych przebojów ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - „Piosenki o miłości”. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie popowy kawałek i uderzający w najczulsze struny – tam, gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą.

"Furioza"

Już dzień później, 17 marca w ramach cyklu Kultura Dostępna zaprezentowany zostanie film „Furioza”, a w nim elektryzujący duet: Mateusz Damięcki i Weronika Książkiewicz. Mocne, surowe kino gangsterskie ukazujące egzotyczny świat znany tylko z opowieści, w którym siła i honor faktycznie odgrywają kluczowe role.

"Tom & Jerry"

Z myślą o dzieciach, które stanowią liczną grupę wśród uchodźców z objętej wojną Ukrainy, aby choć na chwilę pomóc oderwać im się od dramatycznych wydarzeń ostatnich dni, Helios rozpoczął cykl codziennych bezpłatnych seansów w języku ukraińskim. Od najbliższego piątku, 11 marca zaprezentowana zostanie bajka „Tom & Jerry” - szalone połączenie dwóch światów: rzeczywistego z animacją!

