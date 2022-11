Manufaktura św. Mikołaja z głową w gwiazdach. 4 grudnia wielkie mikołajkowe szaleństwo

Ruszają przygotowania Manufaktury Świętego Mikołaja. Już 4 grudnia wielkie mikołajkowe szaleństwo na alei Zwycięstwa w Sosnowcu. Gościem specjalnym będzie Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor astronomicznego fanpage "Z głową w gwiazdach".

"Coraz bliżej Święta" zdaje się nieść po sosnowieckich ulicach. Pierwsze ozdoby już wiszą, ale na dobre rozbłysną wraz z pojawieniem się w mieście Świętego Mikołaja. Czerwononosy, brodaty dżentelmen odwiedzi Sosnowiec już 4 grudnia. Wtedy przed Urzędem Miejskim rozstawi swoją manufakturę.

– Choć wiele osób jest jeszcze w trybie jesiennym, my powoli czujemy świąteczną atmosferę, a to dlatego, że od kilku tygodni trwają zakrojone na szeroką skalę przygotowania do Manufaktury Świętego Mikołaja. To wydarzenie, które zna praktycznie każdy dzieciak z Sosnowca, ale też i dorośli. Radość, uśmiech, dobra zabawa – tak najkrócej można opisać to, co będzie się działo w pierwszą niedzielę grudnia w Sosnowcu – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.