Majówka z food truckami w Sosnowcu!

Już 6 maja do Sosnowca zawitają miłośnicy gotowania „na czterech kółkach”. Przez trzy dni od 6 do 8 maja 2022 r. food trucki będą serwować mieszkańcom przepyszne potrawy z wielu stron świata. To prawdziwa gratka dla fanów dobrej kuchni i jedzenia pod chmurką. Na rodzinny piknik zapraszają FUTRAKI.

Kulinarne miasteczko stanie pod PH Sosnowiec!

Food trucki będą karmić mieszkańców aż przez trzy dni - w piknikowej atmosferze będzie można spróbować dań z co najmniej 4 kontynentów.

Nie zabraknie dań z kuchni orientalnej, bałkańskiej, śródziemnomorskiej, a także królujących na wszystkich eventach - amerykańskich burgerów i belgijskich frytek. Organizatorzy zapewnią także słodkie przekąski, kawę oraz zimne napoje.

Eventy „foodtruckowe” wpisały się na dobre w mapę miejskich wydarzeń na świeżym powietrzu. Oryginalne dania z różnych stron świata, nieoczywiste smaki i nęcące zapachy przyciągają całe rodziny.

Organizatorem zlotu jest organizacja FUTRAKI, która skupia kilkuset właścicieli food trucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości. Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych produktów.

Zlot odbędzie się pod PH Sosnowiec przy ul. 11 Listopada 122 w Sosnowcu. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Piątek: 11:00- 21:00

Sobota: 11:00-21:00

Niedziela 11:00-20:00

Link do wydarzenia: TUTAJ.