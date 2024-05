Majowe nowości w kinach Helios

Nadchodzący tydzień to doskonała okazja do nadrobienia kinowych zaległości po majówkowych wyjazdach, zwłaszcza że w Heliosie zagoszczą aż trzy porywające premiery – „Królestwo Planety Małp”, „Supersiostry” i „Ucieczka ze zwierzowersum”. Ponadto na wielkich ekranach znajdą się uwielbiane cykle oraz przeróżne seanse specjalne.

"Królestwo Planety Małp"

Jedną z nowości jest „Królestwo Planety Małp”, czyli kolejna odsłona kultowego uniwersum z gatunku science fiction. Akcja filmu rozgrywa się prawie trzysta lat po wydarzeniach z „Wojny o planetę małp”. Małpy wytworzyły swoją cywilizację, podczas gdy ludzie cofnęli się do dzikiego, prymitywnego stanu. Nowy przywódca pragnie wprowadzić despotyczne rządy i zniewolić pozostałe grupy. W tym celu poszukuje pozostałości ludzkich technologii, które pozwolą mu zyskać przewagę nad innymi klanami.

"Supersiostry"

Polską premierą tego tygodnia jest pełna akcji i efektów specjalnych opowieść science fiction „Supersiostry”. Główną bohaterką filmu jest nastoletnia Ala. Dziewczyna czuje, że nie pasuje do otaczającej ją rzeczywistości, a młodzieńczy bunt daje się we znaki jej ojcu, nauczycielowi fizyki. Niespodziewanie Ala odkrywa, że posiada nadprzyrodzone zdolności, jak również spotyka swoją siostrę, Lenę, o której istnieniu nie wiedziała. Tymczasem tropem rodzeństwa podążają żołnierze z tajnego departamentu. Ich celem jest wykorzystanie mocy sióstr przy tworzeniu broni nowej generacji. Ala i Lena muszą połączyć siły, aby pomóc sobie nawzajem.

"Ucieczka ze zwierzowersum"

Na najmłodszych czeka natomiast najnowsza animacja wprost z Australii pod tytułem „Ucieczka ze zwierzowersum”. Maggie to wombatka, która pragnie pomagać innym jako superbohaterka. Jej zadania, takie jak naprawa kanalizacji czy wypełnianie zeznań podatkowych, nie należą jednak do spektakularnych, a Maggie tęskni do emocjonujących przygód. Pewnego dnia okazuje się, że zły geniusz planuje uwięzić mieszkańców miasta w komputerowej symulacji i odciąć ich od realnego życia. Maggie i jej pomocnik Ptyś nie mogą na to pozwolić – ruszają więc na misję, aby uwolnić mieszkańców!

"Kaskader"

Ponadto w repertuarze kin Helios znajdą się porywające nowości ostatnich tygodni. Na wielkich ekranach nie zabraknie pełnego humoru filmu akcji „Kaskader”. Główny bohater, dubler znanego aktora, stara się uratować produkcję filmu, który reżyseruje jego była dziewczyna. To dla niego również szansa na odzyskanie ukochanej. Mężczyzna wplątuje się jednak w złowrogi kryminalny spisek, jeszcze bardziej niebezpieczny niż kaskaderskie wyczyny na planie. Ten brawurowy tytuł będzie można zobaczyć także w ramach cyklu Kino Kobiet, odbywającego się w środę, 15 maja. Łączy on seans z filmowymi konkursami oraz angażującymi atrakcjami!

"Challengers"

Inną hollywoodzką produkcją jest dramat z wątkiem sportowym „Challengers”. Tashi (w tej roli Zendaya) była znakomicie zapowiadającą się tenisistką, której karierę przedwcześnie zakończyła kontuzja. Kobieta nie rozstaje się jednak z kortem, gdyż zostaje trenerką swojego męża. Jego przeciwnikiem okazuje się być Patrick, czyli dawny chłopak Tashi. Bohaterowie toczą między sobą zarówno sportową, jak i uczuciową grę.

„Mój pies Artur”

„Mój pies Artur” opowiada historię miłośnika adrenaliny, którego zadaniem jest pokonanie kilkuset kilometrów w zaledwie 10 dni. W tym ekstremalnym wyzwaniu dołączy do niego nietypowy zawodnik – pies Artur. To co wspólnie osiągną, napisze historię, która poruszy i zachwyci cały świat. W kinach Helios nadal można obejrzeć przebojową animację „Kung Fu Panda 4”. Po, dotychczasowy Smoczy Wojownik, otrzymuje nowe zadanie – ma zostać przywódcą Doliny Spokoju. Helios przygotował również seanse przedpremierowe filmu familijnego „Istoty fantastyczne”, które odbędą się 11 i 12 maja. Opowiada on o dziewczynce posiadającej zdolność widzenia wymyślonych przyjaciół innych dzieci. Razem z sąsiadem, obdarzonym podobną umiejętnością, pomagają porzuconym stworzeniom.

"Bękart"

W nadchodzącym tygodniu Kino Konesera zawita do kin aż dwukrotnie. W niedzielę, 12 maja zostanie wyświetlony skandynawski film „Bękart” z Madsem Mikkelsenem w roli głównej, przybliżający nierówną walkę o ziemię weterana wojennego z wpływowym szlachcicem. Następnie w poniedziałek, 13 maja na wielkie ekrany trafi komedia „Latanie dla początkujących”, ukazująca grupę osób, starających się pokonać strach przed podróżami samolotem.

"Kos"

Czwartkowe popołudnia tradycyjnie należą do cyklu Kultura Dostępna, w ramach którego 16 maja widzowie będą mogli zobaczyć film inspirowany życiem i poglądami Tadeusza Kościuszki – „Kos”. Tytuł został obsypany licznymi nagrodami, a na uwagę zasługuje gwiazdorska obsada, w której znaleźli się między innymi Jacek Braciak, Bartosz Bielenia i Robert Więckiewicz.

Szczegóły dotyczące seansów oraz bilety na majowe seanse można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin Helios w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

