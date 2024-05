Już dzisiaj udaj się na wernisaż wystawy prac malarskich sosnowieckich bibliotekarek!

Filia nr 15 - Mec organizuje wernisaż wystawy prac malarskich Ewy Toczkowskiej i Marzanny Stokowskiej - "Bibliotekarze malują", który odbędzie się 8 maja 2024 o godz. 16.00 w Oazie Kultury - Czytelni Filii nr 15 (ul. Kisielewskiego 9A). Wernisaż organizowany jest w ramach Tygodnia Bibliotek. Ekspozycja potrwa od 8 do 31 maja 2024. Wstęp wolny.

Bibliotekarki z Sosnowca

MARZANNA STOKOWSKA - ur. w 1965 roku. Od 1984 r. związana zawodowo z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu. Od 40 lat bibliotekarstwo to całe jej życie. Jej życiem od 4 lat stało się również malarstwo. Hobbystyczne prace, malowane farbami akrylowymi, to wizja otaczającej nas przyrody - to co piękne i warte utrwalenia. Malowanie to coś, co sprawia ogromną radość i daje dużo satysfakcji. W 2023 roku w Filii nr 15 - Mec miała miejsce wystawa obrazów pt. "Malowało serce", obejmująca całość jej dorobku malarskiego. Większość prac znajduje się w zbiorach prywatnych. W Filii nr 15 prowadzi warsztaty „Mały Artysta” - popołudniowe zajęcia plastyczne dla dzieci, przybliżające postacie sławnych artystów.

EWA TOCZKOWSKA – urodzona w 1981 roku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej - kierunek szkło artystyczne oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach - kierunek malarstwo. Dyplom w pracowni prof. Jacka Rykały oraz dyplom dodatkowy w pracowni Ilustracji i rysunku użytkowego prof. Tomasza Jury. Obie szkoły ukończyła dyplomami z wyróżnieniem. Brała udział w wystawach pokonkursowych, m.in. w Legnicy i Wadowicach, a także w licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych na terenie województwa śląskiego, Krakowa czy Łodzi. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych. Twórczość Ewy Toczkowskiej to głównie obiekty i instalacje poruszające tematykę przemijania, które zaczęła tworzyć w czasie studiów. Artystka zajmuje się też czasami projektowaniem ilustracji lub okładek płyt. Jej pasją są książki, fotografia i starocie. Zdarza się, że w wolnej chwili, choć takich mało, pisze wiersze. W Filii nr 15 prowadzi warsztaty „Rysowanie przy kawie” - cykliczne spotkanie plastyczne dla starszych dzieci i dorosłych: nauka rysunku poprzez studium martwej natury.

Najważniejsze wystawy:

2006 - „Żalniki” Galeria Patelnia 36 Sosnowiec - wystawa indywidualna

2007 - Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2006/2007, Galeria Sztuki Legnica

2007 - Pracownia Rysunku Antoniego Kowalskiego, Galeria Elektrownia Czeladź – wystawa zbiorowa

2008 - Projekt „Miasto Katowice”, Galeria Szyb Wilson Katowice – wystawa zbiorowa

2008 - „Miasto Katowice”, Galeria Marchołt Katowice – wystawa zbiorowa

2015 - „Żalniki” Willa Fitznera Siemianowice Śląskie- wystawa indywidualna

2016 - „Błysk” – Prace najlepszych dyplomów Wydziału Artystycznego katowickiej ASP ostatniego dziesięciolecia, Galeria Rondo Sztuki Katowice - wystawa zbiorowa

2017 - „Śpiąca królewna” Galeria Nisha Katowice – wystawa indywidualna

2019 - „Mezalians Fest vol.2 dla Rafała Wojaczka” Rockshot Kraków – wystawa indywidualna

2021 - „Triangulum”, GSW Elektrownia Czeladź – wystawa zbiorowa

2021 - Empiria „Kategoria sen” Good Time Łódź – wystawa zbiorowa

oraz udział w trzech edycjach wystaw pokonkursowych Konfrontacji „Sacrum w sztuce” w Wadowicach.