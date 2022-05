Maj MAMY – specjalne pakiety badań dla mam w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Miesiąc maj kojarzy się z ciepłą aurą, kasztanami kwitnącymi dla maturzystów i... oczywiście Dniem Matki. Z tej okazji Sosnowiecki Szpital Miejski przygotował specjalną akcję dedykowaną wszystkim obecnym i przyszłym mamom.

Spersonalizowane pakiety badań dla kobiet w komercyjnej ofercie Laboratorium Diagnostycznego sosnowieckiego szpitala dostępne są już od 20 maja w formie atrakcyjnych zaproszeń prezentowych w specjalnych, promocyjnych cenach. Tą akcją, promującą regularną diagnostykę, szpital chce zachęcić panie w różnym wieku do dbania o zdrowie i dobrą kondycję.

Lekarze i diagności laboratoryjni jednym głosem przypominają, jak ważne jest regularne badanie się w celu wykrywania nieprawidłowości i groźnych chorób wewnętrznych w początkowym stadium ich rozwoju. Wczesna diagnostyka bardzo często pozwala na uniknięcie problemu i całkowite wyleczenie chorego.

– Statystyki szpitalne pokazują, że wielu pacjentów, którzy zgłaszają się do nas i wymagają natychmiastowej hospitalizacji nie zauważyło lub nawet zlekceważyło występujące u nich objawy, zrzucając je na karb chwilowej niedyspozycji. Wykonanie podstawowych badań mogłoby przyspieszyć czas reakcji i znacznie skrócić proces rekonwalescencji poprzez wdrożenie odpowiedniego leczenia. Pragnąc zwróć uwagę na wielką wagę regularnej diagnostyki przygotowaliśmy pakiety zawierające badania dedykowane dla trzech grup kobiet. Majowe święto Mam jest doskonałą okazją aby przypomnieć, że nie ma nic cenniejszego od zdrowia, a każda mama powinna o nie dbać z myślą o sobie ale też o swoich dzieciach i bliskich – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Zestawy badań w ofercie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zostały spersonalizowane i dostosowane do potrzeb trzech grup pacjentek: kobiet w ciąży, kobiet po 40. i po 60. roku życia. Zaproszenia na pakiety mogą stanowić doskonały prezent m.in. z okazji ważnego majowego święta: Dnia Matki. Tak symboliczny podarunek niesie prosty a istotny przekaz: zdrowie jest największą, bezcenną wartością, a tego pragniemy dla naszych Mam i naszych najbliższych.

Kompleksowe badania dla ciężarnych

Pakiet Badań dla kobiet w ciąży obejmuje: morfologię podstawową CBC, badanie ogólne moczu, GLUC surowicę, kreatyninę w surowicy, białko całkowite w surowicy, RPR syphilis, Antygen Hbs, Anty-HCV, Anty HIV 4 gen Ag/Ab, Grupę krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał, Toksoplazmę IgM, Toksoplazmę IgG, TSH.

Są one specjalnie skomponowane dla przyszłych mam, bo w tym szczególnym okresie niezwykle ważna jest regularna diagnostyka i pewność, że mama i dziecko są zdrowe.

Badania krwi u kobiet spodziewających się dziecka dają odpowiedzi na wiele pytań i pozwalają w razie konieczności szybko zareagować i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Ciało kobiety w tym okresie przechodzi intensywne zmiany, dlatego wykonywanie podstawowego pakietu badań krwi i moczu zaleca się co miesiąc. Dzięki temu przyszłe mamy i ich lekarze trzymają rękę na pulsie, mogą profesjonalnie przygotowywać się do rozwiązania i zaplanować poród.

W Sosnowieckim Szpitalu miejskim funkcjonuje Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej, jeden z najnowocześniejszych w regionie. Kadra składająca się z wysokiej klasy specjalistów, w tym wykładowców akademickich posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe czuwa nad pacjentkami i ich nowo narodzonym potomstwem. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, sprzęt medyczny i przestronne sale z pełnym węzłem sanitarnym. Wyjątkową atmosferę podkreślają pastelowe kolory ścian i artystyczne fotografie nowo narodzonych dzieci. Mając na uwadze dobro i komfort Pacjentek oddział zapewnia różne metody uśmierzania bólu porodowego – niefarmakologiczne (m.in.: aromaterapia, muzykoterapia, worki sako, piłki porodowe), oraz farmakologiczne znieczulenie zewnątrzoponowe.

Pakiet dla kobiet po 40. i 60. roku życia

Pakiet dla kobiet po 40. roku życia zawiera badania z zakresu: morfologia 5DIFF, OB, badanie ogólne moczu z osadem, glukoza w surowicy, elektrolity, cholesterol całkowity, HDL cholesterol, LDL cholesterol, trójglicerydy), wapń w surowicy, fosfor w surowicy, magnez w surowicy, kreatynina, TSH, Estradiol, progesteron.

W skład zestawu dla kobiet po 60. Roku życia wchodzą badania takie jak: morfologia 5DIFF, OB, badanie ogólne moczu z osadem, glukoza w surowicy, elektrolity, cholesterol całkowity, HDL cholesterol, LDL cholesterol, trójglicerydy, wapń w surowicy, fosfor w surowicy, magnez w surowicy, kwas moczowy

w surowicy, kreatynina, ALT, AST, Fosfataza zasadowa, GGTP, witamina B12, TSH.

Warto się badać!

Wiele chorób na początkowym etapie nie daje prawie żadnych niepokojących oznak. Na co dzień jesteśmy zabiegani, towarzyszy nam stres, niezdrowa dieta, niedobór snu. Nieświadomi zagrożenia bagatelizujemy objawy, a ryzyko związane z chorobami cywilizacyjnymi jest większe niż nam się wydaje.

– Badania profilaktyczne w wielu przypadkach ratują życie pacjentom. Zdarza się, że dzięki nim diagnozujemy poważne choroby, a dzięki szybkiej reakcji rośnie szansa pomyślnego zakończenia procesu leczenia i skrócenia rekonwalescencji, co wpływa na komfort chorych. Wyniki badań często są także motywacją do wprowadzenia zmian w trybie życia, zmodyfikowania diety czy wdrożenia regularnej aktywności fizycznej – mówi koordynatorka sosnowieckiego Zakładu Diagnostycznego, Joanna Pierzchała.

Zaproszenia na badania można zakupić w Komercyjnym Punkcie Pobrań w Laboratorium Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadłowicza 3 od 20.05.2022 r. do 30.06.2022 r. w godz. 7:15-18:00 (pon.-pt.) oraz w weekendy w godz. 8:30-18:00. Więcej informacji pod nr tel. 32 4130 344. Pakiety można realizować od 26.05.2022 r. (Dzień Mamy) do 30.06.2022 r. w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadłowicza 3. Jeśli nie macie jeszcze prezentu dla swoich ukochanych kobiet – mam – podarowanie im takiego zaproszenia z pewnością doskonale uzupełni tradycyjne : „życzę Ci dużo zdrowia”.

Posiłki w szpitalu z wysoką oceną Sanepidu

Dowodem na to, iż Sosnowiecki Szpital Miejski systematycznie podnosi jakość świadczonych usług medycznych dla pacjentów, jest także pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez sosnowiecki Sanepid w zakresie żywienia pacjentów. W związku z Programem oceny stanu żywienia w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego dokonano oceny jadłospisu dla chorych z dietą podstawową w kwietniu 2022. Szpital uzyskał wysoki wynik 31,5 pkt/ 34 pkt, co wyróżnia go na tle innych placówek w regionie.