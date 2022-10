Łukasz Simlat w Zagłębiowskiej Mediatece!

Zagłębiowska Mediateka zaprasza do udziału w wyjątkowych kulturalnym wydarzeniu, w ramach którego, w sobotę 15 października o godz. 18.00 ,w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11), odbędzie się spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich aktorów, pochodzącym z Sosnowca, Łukaszem Simlatem.

Rozmowę poprowadzi Magdalena Boczkowska

Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 120-lecia Miasta Sosnowca. Natomiast dwa dni później, w poniedziałek 17 października 2022 o godz. 18.00 odbędzie się specjalny pokaz filmu "(Nie)znajomi", w którym Łukasz Simlat zagrał jedną z głównych ról. Wstęp wolny.

Łukasz Simlat (ur. 1977) – urodzony w Sosnowcu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater. Przez dwa lata uczęszczał do studia aktorskiego ART-PLAY Doroty Pomykały i Danuty Owczarek w Katowicach. W 2000 r. ukończył studia w Akademii Teatralnej w Warszawie. Potem występował gościnnie w kilku teatrach. Jego teatralne dokonania artystyczne zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone. Krytycy podkreślają bogactwo środków artystycznych, jakie potrafi wydobyć i zastosować w kreowaniu różnych – często zupełnie kontrastowych – postaci. W telewizji pojawił się za sprawą epizodycznej roli w serialu "Dom" (2000). Przez jakiś czas grał epizody. Na ekranach kin zadebiutował w 2003 r. rolą Jacka w nagrodzonej Złotym Lwem "Warszawie" Dariusza Gajewskiego. Na planie drugiej części "Bożej podszewki" dostrzegła go reżyserka Izabella Cywińska i powierzyła mu rolę Arka w "Kochankach z Marony" (2005). Od tej pory zagrał w kilkudziesięciu filmach i serialach. Wielką popularność przyniosła mu kultowa rola Adama Turka w serialu "BrzydUla". Jest laureatem licznych prestiżowych nagród filmowych, m.in. Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy aktor.

"(Nie)znajomi" to słodko-gorzka komedia o grupie przyjaciół, która decyduje się zagrać w - wydawałoby się - niewinną grę. Do zakończenia wspólnej kolacji wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym. Ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami...

Reżyseria: Tadeusz Śliwa. W rolach głównych: Maja Ostaszewska, Aleksandra Domańska, Katarzyna Smutniak, Michał Żurawski, Tomasz Kot, Wojciech Żołądkiewicz i pochodzący z Sosnowca Łukasz Simlat. Rok premiery: 2019.

Czas pokazu – 1:43:00