Listopadowe hity w repertuarze kin Helios

Gdy pogoda na zewnątrz nie zachęca do długich spacerów to znak, że nadszedł czas na relaks w towarzystwie dobrego filmu i niepowtarzalnej atmosfery kina. Weekend z Heliosem daje widzom szansę na filmowe emocje z bohaterami, których sami wybiorą do tej przygody. Nie tylko kinomani będą usatysfakcjonowani, ponieważ poza licznymi nowościami filmowymi w repertuarze znajdą się niespodzianki dla sympatyków sportu oraz melomanów.

Kino Helios - Sosnowiec

Miłośników animacji ucieszy najnowsza piątkowa premiera - „Dziwny świat”. To oryginalna komedia przygodowa o trzech pokoleniach legendarnych odkrywców, które pokonują różnice wieku, odkrywając dziwny, cudowny, a nawet niekiedy wrogi świat. To podróż po niezbadanej krainie, w której fantastyczne stworzenia czekają na głównych bohaterów, którym towarzyszą niesforny żelkowaty stwór i kudłaty zwariowany pies.

W sobotni poranek 26 listopada animacja zostanie zaprezentowana w ramach Seansów Przyjaznych Sensorycznie, podczas których osoby z nadwrażliwością sensoryczną będą mogły obejrzeć film w warunkach stworzonych specjalnie z myślą o nich. Już dzień później produkcja Walt Disney Animation Studios pojawi się także w ramach cyklu „RMF Classic+ i Helios prezentują” gdzie przed pokazem widzowie zobaczą materiał filmowy opowiadający o ścieżce dźwiękowej z filmu. Wspólny projekt sieci kin Helios oraz radia RMF Classic to szansa na poznanie świata muzyki filmowej z zupełnie nowej strony.

„Święta inaczej” to inna niż wszystkie... komedia świąteczna, która pozytywnie nastroi widzów i pozwoli uwierzyć, że idealne Święta jednak istnieją! Główna bohaterka w przeddzień wigilii odkrywa romans męża i poukładany świat wali jej się na głowę. Ewa rzuca wszystko i wsiada do pierwszego lepszego pociągu w nieznane. Tropem zaginionej matki ruszają jej dzieci: nastoletni Dorian i jego starsza siostra Emma. Przedzierają się przez zaatakowany śnieżycą kraj, by odkryć zaskakującą prawdę: że Święta warto spędzić zupełnie inaczej, a może nawet całe życie...

Pozostając w klimacie polskiego kina widzowie będą mieli okazję zobaczyć jeszcze trzy filmy. „Nie cudzołóż i nie kradnij” to szalona komedia gangsterska inspirowana najsłynniejszą księgą świata.

Kolejna propozycja to komediodramat „Chrzciny”, którego akcja koncentruje się wokół skłóconej rodziny i postaci matki próbującej wszystkich pogodzić. A w tle tytułowe chrzciny wnusia i początek stanu wojennego.

Trzecią z rodzimych propozycji jest film bez którego widzowie nie wyobrażają sobie już okołoświątecznego klimatu w kinach. To kolejna, piąta już część „Listów do M.”, w której znani bohaterowie powracają w towarzystwie nowych gwiazd i życiowych decyzji.

Polskim widzom doskonale znana jest seria książek i filmów z serii Bella i Sebastian. A na ekranach kin Helios prezentowana jest kolejna część przygód słynnego psa i jego młodego kompana – „Bella i Sebastian: Nowe pokolenie”. Czy i tym razem miłość i przyjaźń będą w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu? O tym widzowie mogą się przekonać podczas wspólnych, rodzinnych seansów.

Na wszystkich, którzy są gotowi na podróż do świata Marvela, a konkretnie do Wakandy, czeka „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” – kolejny film z uniwersum Marvela bijący rekordy popularności. T’Challa - Król Wakandy umiera. Królestwo zmaga się z atakami innych narodów w kontekście zasobów vibranium, a w morskich głębinach już czai się zło któremu Wakanda będzie musiała stawić czoło w otwartej walce. Kto stanie się nową Czarną Panterą i obroni królestwo?

28 listopada w cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie koreański dramat „Baby Broker”. Dwaj główni bohaterowie, to tytułowi pośrednicy pomiędzy oknem życia, a rodzicami starającymi się o adopcję. Pomijają przy tym wszelkie procedury, inkasując duże pieniądze. Po jednego z niemowlaków do okna życia wraca jednak matka, co komplikuje plan zarobku, a na horyzoncie czai się już policja...

1 grudnia w ramach cyklu Kultura Dostępna czeka na widzów komedia przygodowa „Detektyw Bruno”. Oskar to miłośnik zagadek i fan serialu „Detektyw Bruno” ma 8 lat i mieszka w rodzinnym domu dziecka. Wpada na trop zabawy w poszukiwanie urodzinowego skarbu i postanawia wynająć najlepszego detektywa na świecie - Bruna. Od tego momentu ich świat wywraca się do góry nogami!

Szczegóły dotyczące aktualnego repertuaru dostępne są na stronie: www.helios.pl. Planując wizytę w kinie Helios i kupując bilet wcześniej, widzowie mogą wybrać najlepsze miejsca, a także więcej zaoszczędzić. Do zobaczenia na jesiennych seansach!