Letnie kąpieliska otwarte od 1 lipca!

1 lipca otwarte zostaną sosnowieckie pływalnie letnie przy ulicach 3-go Maja 41 oraz Wojska Polskiego 181.

Przed odwiedzeniem kąpielisk prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi korzystania z tych obiektów. Otwarcie pływalni uzależnione będzie od warunków atmosferycznych.

Oba obiekty otwarte będą w dwóch turach, a zakupiony bilet wstępu upoważnia do wejścia tylko na jedną turę.

Od poniedziałku do czwartku: I tura od godz. 9:00 do 13:30, II tura od godz. 14:30 do 19:00. Uwaga, w godzinach od 13:30 do 14:30 – przerwa techniczna.

Od piątku do niedzieli: I tura od godz. 9:00 do 14:00, II tura od godz. 15:00 do 20:00. Uwaga, w godzinach od 14:00 do 15:00 – przerwa techniczna.

Jednorazowo na terenie obiektu przebywać może: na Kąpielisku Sielec – 1000 osób, na Kąpielisku Niwka – 500 osób,

Ceny biletów wstępu: bilet normalny – 6 zł, bilet ulgowy – 3 zł,

Ogólne zasady korzystania z obiektów:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na teren obiektu

Obowiązkowa osłona nosa i ust (z wyłączeniem korzystania z basenu oraz strefy natrysków)

Obowiązek zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2m

Obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zaleca się przyjście na kąpielisko z wypełnionym oświadczeniem

Obowiązek wyrażenia zgody na dokonanie przez pracownika obsługi obiektu pomiaru temperatury ciała

Zalecana płatność bezgotówkowa

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z kąpielisk znajdują się w regulaminach obiektów, które zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej