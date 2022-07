Letni repertuar Helios pełen atrakcji!

Filmowa machina z nowościami nie zatrzymuje się nawet na chwilę wprawiając w zachwyt miliony widzów na całym świecie. Nie inaczej jest też w kinach Helios, gdzie w każdy piątek na kinomanów czeka nowa porcja zaskakujących tytułów. Oprócz nich repertuar oferuje wiele nowości, w tym hity z poprzedniego tygodnia oraz cenione przez widzów cykliczne spotkania filmowe. Mając na względzie ilość prezentowanych filmów sieć Helios przygotowała unikalną akcję promocyjną - „Kino na wakacje taniej przez aplikację”. Bilety zakupione przez nową aplikację mobilną Heliosa dostępne są w bardzo atrakcyjnej cenie na dowolnie wybrany seans do końca sierpnia.

W najbliższy weekend, 23 i 24 lipca, Helios ma przygotowaną niespodziankę dla wszystkich fanów superbohaterów i... ich pupili! Szykują się niesamowite emocje na przedpremierowych pokazach połączonych z konkursami i filmowymi nagrodami najnowszej animacji z Uniwersum DC. Tym razem to zwierzaki „DC Liga Super-Pets” przybędą na ratunek porwanym herosom. Superpies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach, dzięki którym zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman, razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak uprowadzony... Co zrobi Krypto? Szykuje się nieziemska przygoda!

Premierowo w piątek na ekranach kin zagoszczą bohaterowie serialu, na którym wychowały się pokolenia. Muminki powracają w pełnometrażowym filmie „Pamiętniki tatusia Muminka”, w którym widzowie poznają heroizm taty, jego pełne przygód dzieciństwo i napotkane na drodze życia postaci włącznie z historią jak zaprzyjaźnił się z duchem... To historia dla najmłodszych, która pozwoli również rodzicom przenieść się do czasów swojego dzieciństwa i przypomnieć sobie wieczory spędzone z Muminkami.

Najmilsze rozrabiaki na świecie zrobiły spore zamieszanie w polskich kinach i śmiało kroczą po drugi milion widzów! Polscy kinomani po prostu kochają Minionki, a najnowsza część filmu „Minionki: Wejście Gru” kusi swoją historią i wyjaśnia to, co do tej pory było nieopowiedziane. Widzowie są świadkami narodzin największego złoczyńcy świata – Gru! Nastolatek poznaje zorganizowaną grupę Minionków, która pomaga mu w realizacji marzeń przejęcia władzy nad światem! Tej opowieści nie może przegapić żaden fan.

Nie tylko chłopcy marzą o tym by zostać w przyszłości strażakami! To również marzenia wielu dziewczynek! Historię jednej z nich widzowie mogą zobaczyć na ekranach kin Helios w całej Polsce. Małgorzata Socha w animacji „Niezgaszalni” wciela się w postać nastolatki, która wbrew stereotypom i licznym przeciwnościom, postanawia zostać pierwszą kobietą strażaczką. Doskonała przygoda i niesamowita historia dla całej rodziny, która udowadnia, że WYSTARCZY ISKRA ŻEBY SPEŁNIĆ MARZENIE!

Dla nieco starszych widzów sieć proponuje nową polską produkcję „Na chwilę na zawsze”. Główna bohaterka Pola to świetnie zapowiadająca się piosenkarka. Jest młoda, utalentowana i jest u szczytu popularności. Niestety dobrą passę przerywa pewien incydent: dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Trafia do ośrodka terapii i leczenia uzależnień, gdzie poznaje Borysa – instruktora i dawnego muzyka. Para zbliża się do siebie dzięki wspólnej pasji i rodzi się uczucie.

Universum Marvela jest wciąż na topie we wszystkich kinach Helios z nowymi przygodami Boga Piorunów - „Thor: Miłość i Grom” w roli głównej. Taika Waititi drugi raz udowadnia widzom swoje nieszablonowe podejście do tematu i zabiera wszystkich na niezwykłą przejażdżkę, w której tym razem Thor stoczy walkę z galaktycznym zabójcą Gorrem. Ramię w ramię z Thorem do walki staną do walki Królewska Walkiria, Korg oraz... Jane Foster - była Thora. Czy uda im się stawić czoła potężnemu zagrożeniu i ocalić Bogów?

25 lipca Kino Konesera zaprosi widzów na film „Książę”, którego akcja toczy się w Wielkiej Brytanii gdzie z Galerii Narodowej zostaje skradziony bezcenny portret Księcia Wellingtona pędzla wielkiego Goyi. Policja podejrzewa o kradzież zorganizowaną szajkę, a obraz „pożyczył sobie” skromny i poczciwy taksówkarz z Newcastle. To z pewnością jego największy życiowy wyskok, ale cel jak zawsze jest szlachetny...

28 lipca cykl Kultura Dostępna zaprezentuje „Marzec ‘68” - porywającą opowieść o trudnej miłości dwojga młodych ludzi na tle burzliwych marcowych wydarzeń. To czas protestów studentów wywołanych zakazem wystawiania „Dziadów” w styczniu 1968 roku i marcowego przemówienia Gomułki, które przesądziło o represjach, masowej emigracji i wydaleniach obywateli pochodzenia żydowskiego z PRL.

